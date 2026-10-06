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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचीफ जस्टिस ने दिलाई सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों को शपथ, संख्या बढ़कर हुई 37

चीफ जस्टिस ने दिलाई सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों को शपथ, संख्या बढ़कर हुई 37

सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति के बाद कुल न्यायाधीशों की संख्या अब बढ़कर 37 हो गई है. हालांकि, अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में एक जज का पद खाली है और उस पर नियुक्ति बाकी है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 06 Oct 2026 05:47 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों ने पद की शपथ ली है. देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत ने सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को आयोजित समारोह में जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को शपथ दिलाई. इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है.

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुई तीनों जजों की नियुक्ति

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सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने 28 सितंबर को इन तीनों नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार (5 अक्टूबर) को इस सिफारिश को मंजूरी दी और तीनों जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई. सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 38 है. हालांकि, इन नियुक्तियों के बाद भी देश की सबसे बड़ी अदालत में अभी 1 न्यायाधीश पद खाली है. 

सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ी

अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दो महिला जज - जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस वी. मोहना कार्यरत थीं. वहीं, जस्टिस सुनीता अग्रवाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद यहां महिला जजों की संख्या बढ़कर अब तीन हो गई है.

नवनियुक्त जजों का संक्षिप्त परिचय

जस्टिस सुनीता अग्रवाल - मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज रहीं जस्टिस सुनीता अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थीं. वह लगभग 5 साल के कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट से 29 अप्रैल, 2031 को रिटायर होंगी.

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय – जस्टिस डीके उपाध्याय अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे. वह बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं. जस्टिस उपाध्याय भी मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं. वह 15 जून, 2030 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होंगे.

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह – जस्टिस अपरेश कुमार सिंह इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे. उनका मूल हाई कोर्ट झारखंड है. वह त्रिपुरा हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 6 जुलाई, 2030 तक रहेगा.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 06 Oct 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT CJI Surya Kant
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