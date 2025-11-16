'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन

बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार लालू प्रसाद यादव के घर में मचे घमासान पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि वो मेरा भी परिवार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. चिराग ने कहा कि रोहिणी आचार्य का दुख समझ सकता हूं वो मेरी बहन हैं. उन्होंने साथ ही आशा जताई है कि जल्द से जल्द यह मामला सुलझ जाए.

'लालू जी का परिवार मेरा अपना परिवार है'

चिराग पासवान ने कहा, 'मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. मैं समझ सकता हूं कि जब कोई परिवार ऐसी मुश्किल स्थिति से गुजरता है तो उसकी मानसिक हालत क्या होती है. इससे मैं भी गुजरा हूं. हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू यादव के परिवार को अपना माना है.'

उन्होंने आगे कहा, 'चाहे तेजस्वी हों, तेजप्रताप हों, रोहिणी हो या मीसा हों. मैंने उन्हें अपना भाई- बहन माना है. मैं प्रार्थना करता हूं, ये फैमिली मैटर जल्द से जल्द सुलझ जाए. यदि परिवार में एकता है तो व्यक्ति बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ सकता है. परिवार निश्चित रूप से कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होगा.'

VIDEO | On RJD chief and former Bihar CM Lalu Yadav’s family, Union Minister and LJP (R) chief Chirag Paswan says, “I won't comment on this because they are my family too. Putting aside political differences, I have always considered respected Lalu Prasad Yadav and his family as… pic.twitter.com/1zXq6Ircc7 — Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2025

रोहिणी के बयान पर क्या बोले भाई तेजप्रताप?

रोहिणी को लेकर घमासान पर परिवार से अलग हो चुके तेज प्रताप यादव ने भी बयान जारी किया है. उन्होंने बड़ी बहन के साथ हुई अभद्रता पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है. मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया हूं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ है, वो असहनीय है. सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी.'

रोहिणी ने छोड़ दिया घर

रोहिणी ने शनिवार को चुनाव परिणाम के बाद घर में हुए विवाद के बाद घर छोड़ दिया था. वह रोते हुए राबड़ी आवास से निकली थीं. उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है. उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है. दुनिया सवाल कर रही है, कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ, लेकिन इन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है.