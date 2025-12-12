चिराग पासवान की LJPR को बड़ा झटका, इस बड़े नेता ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा
Lok Janshakti Party Ramvilas: अरविंद कुमार बाजपेयी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना बहुत कष्टदायक है, फिर भी मैं सभी पदों और सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुखर प्रवक्ता अरविंद कुमार बाजपेयी ने एलजेपीआर के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.
बाजपेयी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को किए पोस्ट कर कहा, "स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी द्वारा गठित लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ने का निर्णय लेना बहुत कष्टदायक है. फिर भी मैं पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं."
It’s very painful to decide to leave Lokjanshakti Party which was formed with late sh. Ramvilas Paswan ji, anyhow i resign from all posts & primary membership of party with immediate effect.— Arvind Kumar Bajpai (@bajpaiadvocate) December 12, 2025
