चिराग पासवान की LJPR को बड़ा झटका, इस बड़े नेता ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुखर प्रवक्ता अरविंद कुमार बाजपेयी ने एलजेपीआर के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

बाजपेयी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को किए पोस्ट कर कहा, "स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी द्वारा गठित लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ने का निर्णय लेना बहुत कष्टदायक है. फिर भी मैं पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं."