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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचिराग पासवान ने जारी की 113 नेताओं की लिस्ट, 8 राज्यों में करेंगे खेल

चिराग पासवान ने जारी की 113 नेताओं की लिस्ट, 8 राज्यों में करेंगे खेल

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आगामी दिनों में जिन आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उन्हें केंद्र में रखते हुए यह कार्यकारिणी गठित की गई है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 26 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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LJP R के प्रमुख और केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार (26 अगस्त) को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की. इस लिस्ट में 113 नेताओं का नाम शामिल है. इसमें 17 मुस्लिम चेहरे शामिल हैं. चिराग इन दिनों पार्टी के विस्तार में जुटे हैं, उनका फोकस उन आठ राज्यों पर हैं, जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. 

पार्टी ने कहा, ''आगामी दिनों में जिन आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उन्हें केंद्र में रखते हुए यह कार्यकारिणी गठित की गई है, ताकि संगठन हर राज्य में चुनावी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार रहे.''

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकें और छोटी सभाएं कर रही है. एनडीए में शामिल एलजेपी (आर) ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए अभी से जोर लगा रही है.

किसे कौन सी जिम्मेदारी? 

सुरेंद्र विवेक को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया हैं. वहीं सांसद शांभवी चौधरी को छात्र प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता राजू तिवारी को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे, MLC अशरफ अंसारी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. विधायकों, सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है. धीरेंद्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं.

पूरी लिस्ट

चिराग पासवान- राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष
ललित कुमार गौतम- स्थायी आमंत्रित सदस्य
हरमीत सिंह- स्थायी आमंत्रित सदस्य
अधिवक्ता सरदार तारा सिंह- स्थायी आमंत्रित सदस्य
मनीशंकर पांडेय- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
मोहम्मद शमीम एम. हवा- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
बीरेंद्र प्रधान- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
कुंवर आसिम खान- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
डॉ. सत्यानंद शर्मा- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
कमला कुमारी- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अब्दुल खालिक- राष्ट्रीय प्रधान महासचिव
राजेश वर्मा, सांसद- राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
मिथिलेश कुमार सिंह- राष्ट्रीय महासचिव
राजू तिवारी, विधायक- राष्ट्रीय महासचिव
वीणा देवी, सांसद- राष्ट्रीय महासचिव
अजय कुमार- राष्ट्रीय महासचिव
पंकज अरोड़ा- राष्ट्रीय महासचिव
डॉ. के. पी. चौधरी- राष्ट्रीय महासचिव
वीरेंद्र बिधूड़ी- राष्ट्रीय महासचिव
डॉ. सुखातो ए. सेमा- राष्ट्रीय महासचिव
धीरेंद्र कुमार सिन्हा ‘मुन्ना’- राष्ट्रीय महासचिव
अशरफ अंसारी, एमएलसी- राष्ट्रीय महासचिव
अरविंद कुमार सिंह- राष्ट्रीय महासचिव
जे. विद्याधरन- राष्ट्रीय महासचिव
रेमा जॉर्ज- राष्ट्रीय सचिव
बी. रिचर्ड हुमत्सो- राष्ट्रीय सचिव
के. बी. भारती- राष्ट्रीय सचिव
पी. एच. रामचंद्रन- राष्ट्रीय सचिव
मोहम्मद अबरार- राष्ट्रीय सचिव
हाजी नुरुल्ला- राष्ट्रीय सचिव
कुलदीप चौहान- राष्ट्रीय सचिव
सूरज कुमार बुरहाडिया- राष्ट्रीय सचिव
प्रणब कुमार- राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ
चंद्र प्रभा भाटिया- राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ
अब्दुल खालिक- राष्ट्रीय अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ (अस्थायी प्रभार)
राजेश पासवान- राष्ट्रीय अध्यक्ष, JMS
अधिवक्ता सुशील कुमार- राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ
धर्मेंद्र मिश्रा- राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ
शांभवी चौधरी- राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्र प्रकोष्ठ
अशोक कुमार वर्मा- राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रकोष्ठ
प्रकाश चंद्र- राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ
नितेश कुमार सिंह- सोशल मीडिया संयोजक
अमित कुमार- संयुक्त सोशल मीडिया संयोजक

राज्य अध्यक्ष
जी. नागेंद्रन- अंडमान एवं निकोबार प्रदेश अध्यक्ष
सत्यनारायण चंदोलू- आंध्र प्रदेश अध्यक्ष
अहमद अली अय्यूबी- असम प्रदेश अध्यक्ष
सुरेंद्र विवेक- बिहार प्रदेश अध्यक्ष
शरत चंद्र पांडेय- छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष
राजन सोलंकी- दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव प्रदेश अध्यक्ष
आशीष कुमार पटेल- गुजरात प्रदेश अध्यक्ष
प्रवीण सबरवाल- हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष
नितिन चौहान- हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष
रफीक मलिक- जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष
जनार्दन पासवान- झारखंड प्रदेश अध्यक्ष
एम. बी. जगन्नाथ- कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष
अरुण के. वी.- मध्य प्रदेश, अस्थायी प्रभार
प्रमोद मनोहर कुडाले- महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष
खोइराम दीपु सिंह- मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष
जितेंद्र कुमार गुप्ता- ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष
अमर सिंह मेहमी- पंजाब प्रदेश अध्यक्ष
प्रह्लाद सिंह पल्दी- राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष
के. मारन- तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष
विकास कोम्मिनेनी- तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष
राजीव पासी- पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष
पवन कुमार वर्मा- पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष
राजीव पासी- केंद्रीय उत्तर प्रदेश, कार्यकारी अध्यक्ष
प्रमोद मणि तिवारी- बुंदेलखंड प्रदेश अध्यक्ष
विशाल सिंह ठाकुर- उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष
सतीश विनोद लोनारे- विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष
मोहम्मद रफीक अली शेख- पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष
अमजद- लक्षद्वीप प्रदेश अध्यक्ष
विलोतो पुखातो- नागालैंड प्रदेश अध्यक्ष
एम. डी. उमासुदन- पुडुचेरी प्रदेश अध्यक्ष
रीबा पांगिया- अरुणाचल प्रदेश अध्यक्ष

बिहार के सांसद
अरुण भारती, सांसद- जमुई
वीणा देवी, सांसद- वैशाली
शांभवी चौधरी, सांसद- समस्तीपुर
राजेश वर्मा, सांसद- खगड़िया

MLA-MLC
राजेश कुमार (बबलू गुप्ता)- विधायक, सुगौली
अमित कुमार- विधायक, बेलसंड
संगीता देवी- विधायक, बलरामपुर
नितेश कुमार सिंह- विधायक, कसबा
मिथुन कुमार- विधायक, नाथनगर
मुरारी प्रसाद गौतम- विधायक, चेनारी (एससी)
प्रकाश चंद्र- विधायक, ओबरा
राजीव रंजन सिंह- विधायक, डेहरी
उदय कुमार सिंह- विधायक, शेरघाटी
विमल राजवंशी- विधायक, रजौली (एससी)
विनिता मेहता- विधायक, गोविंदपुर
राजू तिवारी- विधायक, गोविंदगंज
बेबी कुमारी- विधायक, बोचहां (एससी)
विष्णु देव पासवान- विधायक, दरभंगा (एससी)
संजय कुमार- विधायक, बखरी (एससी)
बाबूलाल शौर्य- विधायक, पथरहट
संजय कुमार सिंह- विधायक, सिमरी बख्तियारपुर
संजय कुमार सिंह- विधायक, मेउसी
अरुण कुमार- विधायक, बख्तियारपुर
अशरफ अंसारी- एमएलसी, बिहार
डॉ. सुखातो ए. सेमा- विधायक, नागालैंड
नैबा कोन्याक- विधायक, नागालैंड
जनार्दन पासवान- विधायक, झारखंड

पूर्व विधायक
राज कुमार साह, राम विनोद पासवान और हुल्लास पांडेय.

National Disciplinary Action Committee

हरमीत सिंह- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति
मोहम्मद शमीम एम. हवा- सदस्य
अधिवक्ता सरदार तारा सिंह- सदस्य
अधिवक्ता रितेश कुमार शर्मा- सचिव

राष्ट्रीय प्रवक्ता
धीरेंद्र सिंह ‘मुन्ना’, अरुण भारती, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी, राजू तिवारी, अजय कुमार पांडेय,  मुरारी गौतम,  राजेश भट्ट,  विनीत सिंह, रितेश कुमार शर्मा, आलोक रंजन, प्रणब कुमार.

विशेष आमंत्रित सदस्य
शंकर झा, शहनवाज कैफी, मोहम्मद साबिर खान, ज्ञान चंद गौतम, नरेंद्र गुलिया, आजाद स्वामी, ओ. एस. अब्दुल्ला, कृष्ण कुमार सिंह, रमजान मुगल, शेख मुनीर अहमद, प्रदीप शंकर शर्मा, शंकर मिश्रा और ए. कृष्णमूर्ति.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 26 Aug 2026 01:11 PM (IST)
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