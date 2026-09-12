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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकाले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण

काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट भी हिस्सा लिया. उन्होंने समिट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Sep 2026 08:23 PM (IST)
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार (12 सितंबर, 2026) को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे. उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक में भाग लिया और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, लेकिन 7 सालों के लंबे अंतराल के बाद चीनी राष्ट्रपति के भारतीय दौरे पर पहुंचने से पहले एक ऐसी चीज दिल्ली की सड़कों पर नजर आई, जिसने हर किसी की नजर को अपनी तरफ खींचा और वो चीज थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आधिकारिक कार, जिसे काले कवर से ढका गया था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिनपिंग की कार की तस्वीरें

जी हां... चीन के राष्ट्रपति के आधिकारिक काफिले की गाड़ियों को उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही भारी काले कवर से ढककर ले जाया गया था. काले कवर से ढकी हुई इन गाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर कवर के नीचे क्या ले जाया जा रहा था और इन गाड़ियों को छिपाकर क्या रखा गया था.

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तेमाल में आने वाली बेहद गोपनीय और भारी बख्तरबंद लिमोजिन, होंगकी N701 है. माना जाता है कि चीनी राष्ट्रपति के आधिकारिक वाहनों को उनके भारत पहुंचने से पहले ही यहां लाया गया था. 

क्यों ढका गई थी जिनपिंग की कार?

दरअसल, विदेश यात्राओं के दौरान विशेष सुरक्षा वाले सरकारी गाड़ियों के साथ ऐसा किया जाना बेहद आम बात है. विदेश यात्राओं के दौरान आधिकारिक गाड़ियों को ढककर रखने के पीछे मुख्य रूप से सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी से जुड़ा मामला होता है. राष्ट्रपति की कारों को अक्सर अलग से भेजा जाता है और वे संबंधित देश में राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही पहुंच सकती हैं.

कार्गो एयरक्राफ्ट से गाड़ियों को उतारते वक्त, एयरपोर्ट परिसर में ले जाते वक्त या फ्लैटबेड कैरियर पर ट्रांजिट के दौरान आमतौर पर भारी-भरकम कवर या तिरपाल का इस्तेमाल किया जाता है. इससे गाड़ियों को धूल, बारिश, धूप और किसी भी अचानक हुए नुकसान से बचाने के साथ-साथ उन्हें इस्तेमाल किए जाने तक बेहतर स्थिति में रखने में मदद मिलती है.

इसके अलावा, बेहद सुरक्षित सरकारी गाड़ियों के मामले में, ट्रांजिट के दौरान उन्हें ढककर रखने से अनावश्यक रूप से उनकी तस्वीरें खींचे जाने या उनकी सुरक्षा संबंधी बारीकियों की जांच किए जाने का खतरा भी कम हो जाता है. 

यह भी पढ़ेंः ‘चीन मिडिल ईस्ट में भूमिका निभाने के लिए तैयार’, BRICS समिट में बोले जिनपिंग

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 12 Sep 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
XI JINPING CHINA DELHI BRICS Summit 2026
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