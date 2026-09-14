ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLAC पर चीन ने सेना की तैनाती में की कमी, भारतीय सेना की शर्त मानी

LAC पर चीन ने सेना की तैनाती में की कमी, भारतीय सेना की शर्त मानी

LAC पर चीन ने PLA की तैनाती घटाई है. रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में 2025 में उत्तरी सीमा के सामने चीनी सैनिकों की संख्या में कमी का उल्लेख है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 14 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

ब्रिक्स समिट 2026 के खत्म होने के साथ ही भारत और चीन के बीच  LAC पर लंबे समय से जारी सैन्य तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम बदलाव देखने को मिला है. रक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में भारत की उत्तरी सीमा के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की तैनाती में कमी आई है. रिपोर्ट में LAC से जुड़े चीनी इलाकों और वहां मौजूद आर्मी ट्रेनिंग एरिया में PLA की 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती का जिक्र किया गया है.

रक्षा मंत्रालय ने यह रिपोर्ट हाल में अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है. इसमें उत्तरी सीमा पर चीन की सैन्य मौजूदगी से जुड़े कई अहम पहलुओं की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है.

ये भी पढ़ें: Xप्लेन: गोवा में AAP-GFP गठबंधन, क्या 2027 में दो सीटों से आगे बढ़ पाएगी केजरीवाल की पार्टी?

2024 में डिसइंगेजमेंट के बाद अब तैनाती में कमी

भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में साल 2020 से तनाव बना हुआ था. इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत हुई. इसी प्रक्रिया के तहत 2024 में कई इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने यानी डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ी. अब 2025 में चीनी सेना की तैनाती में कमी की जानकारी सामने आने के बाद इसे तनाव घटाने की अगली प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है. भारत लंबे समय से सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने और सामान्य स्थिति बहाल करने पर जोर देता रहा है.

स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बातचीत भी फिर शुरू हुई

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी SR स्तर की बातचीत भी दोबारा शुरू हुई. दिसंबर 2024 और अगस्त 2025 में इसके दो दौर आयोजित किए गए. यह बातचीत सीमा से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश का हिस्सा है. अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश हुई. प्रधानमंत्री चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान भारत और चीन के संबंधों को आगे बढ़ाने से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत हुई.

/p>

ये भी पढ़ें:  एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
LAC India China Border Breaking News Abp News LAC  CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Xप्लेन: ट्रंप के टैरिफ के हमलों के खिलाफ़ ब्रिक्स देश एकजुट, कहा- एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों सही नहीं
Xप्लेन: ट्रंप के टैरिफ के हमलों के खिलाफ़ ब्रिक्स देश एकजुट, कहा- एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों सही नहीं
इंडिया
केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान तो कांग्रेस बोली- 'अंग्रेजी मीडियम वाली BJP'
केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान तो कांग्रेस बोली- 'अंग्रेजी मीडियम वाली BJP'
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'
एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान तो कांग्रेस बोली- 'अंग्रेजी मीडियम वाली BJP'
केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान तो कांग्रेस बोली- 'अंग्रेजी मीडियम वाली BJP'
बिहार
'बिहार के 7 केंद्रीय मंत्री बेगैरत’, पासवान-मांझी पर भड़के तेजस्वी यादव
'बिहार के 7 केंद्रीय मंत्री बेगैरत’, पासवान-मांझी पर भड़के तेजस्वी यादव
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर. दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget