हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सिर्फ साक्ष्य की वस्तु' नहीं बच्चे, नहीं कर सकते मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

'सिर्फ साक्ष्य की वस्तु' नहीं बच्चे, नहीं कर सकते मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को बाल पीड़ितों के साथ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्देश देते समय 'न्यूनतम हस्तक्षेप और न्यूनतम संपर्क' के सिद्धांत को अपनाना चाहिए.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 12 Jun 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार (11 जून, 2026) को कहा कि बच्चों को सिर्फ साक्ष्य की वस्तु की तरह नहीं माना जा सकता है और अलग हो चुके माता-पिता के बीच कस्टडी और मुलाकात अधिकारों से जुड़े विवादों में परस्पर विरोधी दावों को पूरा करने के लिए बच्चों का मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधी मूल्यांकन मनमाने तरीके से नहीं कराया जाना चाहिए.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने उन मामलों के निपटारे के लिए कई निर्देश जारी किए, जिनमें नाबालिग बच्चों का मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधी मूल्यांकन किया जाता है और जो अभिरक्षा और मुलाकात अधिकार से जुड़े विवादों से उत्पन्न होते हैं.

बेंच ने ये निर्देश उस फैसले में जारी किए, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन किया गया और उन प्रमुख निर्देशों को रद्द कर दिया गया, जिनके तहत मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की चार सदस्यीय एक समिति को उस लड़की का मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी, जिसके पिता पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप लगे हैं.

जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने 65 पेज के फैसले में नेल्सन मंडेला का जिक्र किया, जिन्होंने कहा था, 'किसी समाज की आत्मा का इससे बेहतर प्रकटीकरण और कोई नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है.' बेंच ने कहा कि किसी बाल पीड़ित का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सिर्फ इसलिए कि माता-पिता या रिश्तेदारों के बीच कस्टडी और मुलाकात अधिकार के विवाद हैं, एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में मनमाने ढंग से आदेशित नहीं किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बच्चे से संबंधित किसी भी ऐसी मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया का निर्देश देने से पहले, अदालत को विशिष्ट कारण दर्ज करने होंगे, जिनसे यह स्पष्ट हो कि ऐसे मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रासंगिकता क्या है.'

यह भी पढ़ें:- सायोनी घोष, यूसुफ पठान....TMC के बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने, और कौन-कौन?

फैसले में कहा गया कि अदालतों को बाल पीड़ितों के साथ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्देश देते समय 'न्यूनतम हस्तक्षेप और न्यूनतम संपर्क' के सिद्धांत को अपनाना चाहिए. फैसले में कहा गया है कि जहां मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है, वहां आमतौर पर इसे एक स्वतंत्र और अदालत की ओर से नियुक्त बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से करवाया जाना चाहिए.

बेंच ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया बाल-केंद्रित और कल्याण-उन्मुख रहनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की पहचान, मूल्यांकन के दौरान किए गए खुलासे, चिकित्सीय अभिलेख और मूल्यांकन रिपोर्ट को पूर्णतः गोपनीय रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा, 'मूल्यांकन के दौरान बनाए गए ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और चिकित्सीय सामग्री को सामान्यतः पक्षकारों के लिए सीधे उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.'

अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि टिप्पणियों को हर मामले में यांत्रिक रूप से लागू किए जाने वाले संपूर्ण दिशानिर्देशों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. यह विवाद एक लड़की के माता और पिता के बीच हुआ था. मां ने आरोप लगाया था कि 2018 से 2019 के बीच अमेरिका में उनके साथ रहने के दौरान, उसके पति ने लड़की का यौन शोषण किया था.

भारत लौटने के बाद, पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. पिता ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि ये आरोप वैवाहिक कलह के कारण गढ़े गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भावनात्मक स्थिरता, मानसिक सुरक्षा, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य बच्चे के कल्याण की अवधारणा के महत्वपूर्ण घटक हैं. अदालत ने कहा कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक से बातचीत के बाद अदालत की ओर से नियुक्त मनोवैज्ञानिक को फैमिली कोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

यह भी पढ़ें:- राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट

Published at : 12 Jun 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ साक्ष्य की वस्तु' नहीं बच्चे, नहीं कर सकते मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
'सिर्फ साक्ष्य की वस्तु' नहीं बच्चे, नहीं कर सकते मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
इंडिया
सायोनी घोष, यूसुफ पठान, TMC के वो 19 बागी सांसद कौन? जिन्होंने ममता के खिलाफ स्पीकर को दी चिट्ठी, ये रही पूरी लिस्ट
सायोनी घोष, यूसुफ पठान, TMC के 19 बागी सांसद कौन? जिन्होंने स्पीकर को दी चिट्ठी, ये रही लिस्ट
इंडिया
'370 रुपये की बिरयानी’, महिला आयोग तक पहुंचा विवाद, कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को समन, इस दिन होंगे पेश
'370 रुपये की बिरयानी’, महिला आयोग तक पहुंचा विवाद, कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को समन, इस दिन होंगे पेश
इंडिया
TMC Crisis Row: 'मुझे कूड़ेदान की तरह...', कल्याण बनर्जी देंगे ममता बनर्जी को 440 वोल्ट का झटका, दे दिया सिग्नल
'मुझे कूड़ेदान की तरह...', कल्याण बनर्जी देंगे ममता बनर्जी को 440 वोल्ट का झटका, दे दिया सिग्नल
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
बिहार
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
स्पोर्ट्स
ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
जनरल नॉलेज
Census 2027: लैपटॉप-गाड़ी है या नहीं... इस तरह के सवाल जनगणना में क्यों पूछे जाते हैं, क्या है इसकी वजह?
लैपटॉप-गाड़ी है या नहीं... इस तरह के सवाल जनगणना में क्यों पूछे जाते हैं, क्या है इसकी वजह?
एग्रीकल्चर
Goat Farming Vs Dairy Farming : बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget