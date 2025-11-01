'ट्रंप को भी नहीं पता कि...', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली अमेरिकी राष्ट्रपति पर चुटकी

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने शनिवार (1 नवंबर, 2025) को अपने गृह जिले रीवा (मध्य प्रदेश) में एक कार्यक्रम के दौरान भविष्य की युद्ध स्थितियों, वैश्विक चुनौतियों और सैन्य रणनीतियों पर विस्तार से बात की. इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी हल्का तंज कसा, जिन्होंने हाल ही में कई बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 'शांति समझौता' करवाया है.

ट्रंप पर कसा तंज

रीवा के TRS कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आने वाली चुनौतियां अनिश्चितता और जटिलता से भरी होंगी. उन्होंने कहा 'आने वाले खतरे अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और धुंधलेपन से भरे हैं. आज जो चुनौती है, कल उससे कहीं बड़ी चुनौती सामने आ जाती है. सीमा सुरक्षा हो, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा या साइबर युद्ध-इन सबके साथ-साथ अब स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट अटैक, केमिकल-बायोलॉजिकल खतरे और अफवाहें भी युद्ध का हिस्सा बन गए हैं.'इसी संदर्भ में उन्होंने ट्रंप के अप्रत्याशित बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'आज ट्रंप क्या कर रहे हैं, शायद खुद ट्रंप भी नहीं जानते कि कल क्या करने वाले हैं.'



ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बरता संयम

मीडिया से बातचीत में सेना प्रमुख ने बताया कि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जो पहलगाम आतंकी हमले (22 अप्रैल) के बाद की बड़ी सैन्य कार्रवाई थी. उन्होंने कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकियों और उनके ढांचों को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि 'हमने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के किसी भी निर्दोष नागरिक को नुकसान न हो. हमने सिर्फ आतंकियों और उनके आकाओं को टारगेट किया.' उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने केवल उन स्थानों पर प्रहार किया जहां आतंकियों की मौजूदगी थी.



'पाकिस्तान को संदेश दिया-हम उनके जैसे नहीं'- जनरल द्विवेदी

जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ एक था- आतंकी ढांचा खत्म करना और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना. उन्होंने कहा, “हमने अपना लक्ष्य हासिल किया और पाकिस्तान को बता दिया कि भारत किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुँचाता. हम सिर्फ आतंकवाद का जवाब देते हैं.'