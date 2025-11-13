छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लिकर स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED की रायपुर जोनल ऑफिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी है. यह कार्रवाई 10 नवंबर 2025 को की गई.

प्लॉट, जमीन और बैंक बैलेंस पर कार्रवाई

ED ने अपनी कार्रवाई में चैतन्य बघेल की कुल 364 प्लॉट्स और कृषि भूमि को अटैच किया है, जिनकी कीमत लगभग 59.96 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में करीब 1.24 करोड़ रुपये की रकम भी जब्त की गई है.

2500 करोड़ के स्कैम से जुड़ी जांच

यह जांच रायपुर की ACB/EOW द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि इस शराब घोटाले से राज्य सरकार को भारी नुकसान हुआ और करीब 2500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई. यह पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के पास गया.

ED का दावा - चैतन्य बघेल थे ‘लिकर सिंडिकेट’ के कंट्रोलर

ED के अनुसार, चैतन्य बघेल पूरे लिकर सिंडिकेट के शीर्ष कंट्रोलर थे. वे अवैध रूप से जुटाए गए पैसों का पूरा हिसाब रखते थे और पैसों की वसूली, ट्रांसफर और बंटवारे से जुड़े फैसले उन्हीं की मंजूरी से होते थे. जांच में यह भी सामने आया कि बघेल को इस स्कैम से सीधा फायदा मिला.

रियल एस्टेट में निवेश से ‘काला धन’ सफेद करने की कोशिश

ED ने कहा कि चैतन्य बघेल ने इस अवैध कमाई को अपनी रियल एस्टेट कंपनी “बघेल डेवलपर्स” के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की. इसी पैसों से उन्होंने “विठ्ठल ग्रीन” नामक प्रोजेक्ट डेवलप किया.

गिरफ्तारी और अन्य आरोपी

ED ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस केस में ED अब तक कई बड़े नामों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें शामिल हैं-

अनिल तुतेजा (पूर्व IAS)

अरविंद सिंह

त्रिलोक सिंह ढिल्लन

अनवर धेबर

अरुण पाटी त्रिपाठी (ITS अधिकारी)

कवासी लखमा (पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान MLA)

अब तक 276 करोड़ की संपत्तियां अटैच

चैतन्य बघेल की संपत्तियों सहित अब तक ED कुल 276 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है. जांच एजेंसी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में अधिक खुलासे संभव हैं.