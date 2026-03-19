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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIAS Ravi Mittal: छत्तीसगढ़ कैडर के IAS रवि मित्तल को PMO में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगे ये खास पद

IAS Ravi Mittal: छत्तीसगढ़ कैडर के IAS रवि मित्तल को PMO में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगे ये खास पद

IAS Ravi Mittal appoints in PMO: आईएएस रवि मित्तल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले वह सीएम के गृह जिले में कलेक्टर पद भी कार्यरत थे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Mar 2026 06:08 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2016 बैच के IAS अधिकारी रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की मंजूरी के बाद की गई है. केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से इस संबंध में गुरुवार (19 मार्च, 2026) को आधिकारिक आदेश जारी किया जा चुका है.

DoPT के आदेश के मुताबिक, आईएएस अधिकारी रवि मित्तल का प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले चार साल का होगा या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. हालांकि, प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए उनके कार्यकाल में बदलाव की भी संभावना रखी गई है, लेकिन उनकी यह नई जिम्मेदारी केंद्र में उनके आगे के प्रशासनिक सफर को नई दिशा देने वाली प्रतीत हो रही है.

छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर वर्तमान में कार्यरत

IAS रवि मित्तल इस वक्त अपने गृह कैडर राज्य यानी छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग के आयुक्त के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके साथ वह मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की भूमिका भी निभा रहे हैं. मित्तल पिछले करीब डेढ़ साल से राज्य सरकार के संचार और सूचना विभाग को अपने कार्य कौशल के साथ बखूबी संभाल रहे हैं. इच बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उनकी नियुक्ति को राज्य से केंद्र स्तर पर एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है.

छत्तीसगढ़ CM के गृह जिले में रह चुके कलेक्टर

डॉ. रवि मित्तल के कार्य अनुभव के बारे में बात करें तो वे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिले जशपुर में कलेक्टर के पद पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. जशपुर के कलेक्टर के तौर पर रवि मित्तल के कार्यकाल को प्रशासनिक दक्षता और जमीनी कामकाज के लिए बखूबी जाना जाता है.

छत्तीसगढ़ के जशपुर जैसे आदिवासी बहुल जिले में उन्होंने विकास, शासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा, रवि मित्तल अपने प्रशासनिक करियर में राज्य के कई जिलों में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वह राज्य के महासमुंद, रायगढ़ और रायपुर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CEO के तौर पर भी कार्यरत रह चुके हैं.

यह भी पढ़ेंः 73 पर क्रिमिनल केस, 31 अरबपति... राज्यसभा MPs को लेकर ADR की रिपोर्ट, बीजेपी नहीं इस पार्टी के सांसदों के पास बेशुमार दौलत

Published at : 19 Mar 2026 06:08 PM (IST)
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