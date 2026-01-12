Chennai News (Tamil Nadu): पुडुचेरी के बहौर इलाके में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. इस अपराध को कथित तौर पर लड़की के साथ उसके प्रेमी समेत चार नाबालिग लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया.

पुलिस ने बताया कि नौवी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की शुक्रवार को बहौर में अपने प्रेमी से मिलने गई थी. शाम ढ़लने के बाद जब वह अपने घर वापस नहीं आई. तो उसके घबराएं माता-पिता ने ढूंढ़ना शुरू कर दिया. जब उन्हें लड़की के दोस्तों के घर नहीं मिले, तो वह अपनी शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची. पुलिस ने शिकायत दर्ज की और लड़की को ढूंढ़ना शुरू कर दिया.

पुलिस को बेहोश मिली पीड़िता

पुलिस ने शनिवार को पता लगाया कि लड़की बहौर में थी और उसे बचा लिया. पुलिस ने बताया कि उसका प्रेमी अपने नाबालिग दोस्तों के साथ, लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की बेहोश पाई गई.

पुलिस ने उनके दो और दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि ये दोनों यौन उत्पीड़न में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें लड़की के कमरे में बंद होने की जानकारी थी. पुलिस ने बताया कि चारों नाबालिग नशे की हालत में थे

कैसे रोके जा सकते हैं रेप?

रैप को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता और मजबूत कानूनों का होना बेहद जरूरी है. इसमें जिसमें अपने आसपास के माहौल के प्रति अलर्ट रहना, दोस्तों के साथ रहना, शराब का सेवन सीमीत मात्रा में करना,

अपनी सीमाओं को दृढ़ता से बताना और अपनी गट फिलिंग्स पर भरोसा करना शामिल है, साथ ही सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाना और यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानूनों को लागू करना भी बेहद महत्वपूर्ण है.