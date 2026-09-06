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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTVK वर्कर की बीच सड़क पीट-पीटकर हत्या, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV आया सामने

TVK वर्कर की बीच सड़क पीट-पीटकर हत्या, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV आया सामने

घटना की सूचना मिलते शास्त्री नगर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 06 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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चेन्नई के बेसंत नगर इलाके में शनिवार रात एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान कन्नन के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, कन्नन हाल ही में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) में शामिल हुए थे.

बताया जा रहा है कि कन्नन शनिवार रात वन्ननदुरई इलाके में स्थित अपने घर से रामास्वामी एवेन्यू स्थित अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे. इसी दौरान करीब छह लोगों के एक गैंग ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में कन्नन गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.

घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.


हत्यारों की तलाश में 5 विशेष टीमें गठित

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पांच विशेष टीमों का गठन किया है. घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. खबरों के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

कन्नन का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कन्नन की पृष्ठभूमि आपराधिक रही है. करीब 8 साल पहले इसी इलाके में शिवा और वेलु नाम के दो लोगों की हत्या के एक मामले में कन्नन के खिलाफ मामला दर्ज था और यह केस उसके खिलाफ चल रहा था. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह, हमलावरों की पहचान और इस वारदात का कन्नन के पुराने आपराधिक मामलों से कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच कर रही है. 

 

Published at : 06 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Chennai National News TVK
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