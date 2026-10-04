चंद्रबाबू नायडू ने बताई निर्मला सीतारमण के वायरल वीडियो की सच्चाई, 'मैंने भीड़ को ...'

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है, जिसपर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि वित्त मंत्री खुद देख रही हैं, कि जनता में कितनी नाराजगी है. मुख्यमंत्री को खुद लोगों को चुप कराना पड़ा है. इस पूरे मामले पर नायडू ने वायरल वीडियो की सच्चाई बताई है.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'जयराम जी जो हुआ, उसके बारे में आपकी समझ असलियत से कोसों दूर है. इसे आप गलत तरीके से जनता का गुस्सा बता रहे हैं. असल वह लोगों की तरफ से मिला जबरदस्त और उत्साहपूर्ण रिस्पॉन्स था.'

यह दर्शाता है कि आप लोगों से कितने दूर हैं: नायडू

नायडू ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'वहां मौजूद लोगों के भारी उत्साह को देखते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए मंच संभालना पड़ा, जिससे प्रोग्राम सुचारु रूप से चल सके. लोगों के उत्साह को गुस्सा समझना, यह दर्शाता है कि आप आंध्र प्रदेश और पूरे भारत के लोगों की भावनाओं से कितने दूर हैं. राजनीति से प्रेरित सोशल मीडिया का डिस्कोर्स उस सच को नहीं बदल सकता, जो लोगों ने खुद महसूस किया और जाहिर किया.'

This is how fake news is manufactured - and then amplified by senior Congress leaders without even bothering to verify the facts. There was no disruption of the Finance Minister’s speech by local youth demanding jobs. The claim being circulated is completely false. A normal interaction with an enthusiastic gathering is being deliberately clipped, twisted and given a fabricated narrative. Shri @Jairam_Ramesh, surely a senior leader of your experience should verify facts before tweeting. Deliberate misinformation is not on. Delete the lie. @nsitharaman @ncbn — Lokesh Nara (@naralokesh) October 4, 2026

किस समय का है ये वायरल वीडियो?

ये वीडियो उस वक्त का है, जब शुक्रवार यानी 2 अक्टूबर को अन्नमय्या के मदनपल्ले में ग्लोबल हार्टिकल्चर हब और इंडियन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के शिलान्यास समारोह के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे. निर्मला सीतारमण इस दौरान भाषण देने के लिए पोडियम पर आईं, तो लोग उत्साह में इतने खो गए, कि वित्तमंत्री का बोलना मुश्किल हो गया.

वित्तमंत्री अभिनंदन स्वीकारते हुए, लोगों से अपनी जगह बैठ जाने और शांत हो जाने की अपील कर रहीं थी. लेकिन जब भीड़ कुछ वक्त तक शांत नहीं हुई, तो खुद आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने माइक संभालकर लोगों को शांत रहने और वित्तमंत्री की बात सुनने की अपील की.