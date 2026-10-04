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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचंद्रबाबू नायडू ने बताई निर्मला सीतारमण के वायरल वीडियो की सच्चाई, 'मैंने भीड़ को ...'

चंद्रबाबू नायडू ने बताई निर्मला सीतारमण के वायरल वीडियो की सच्चाई, 'मैंने भीड़ को ...'

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने वित्तमंत्री के एक वायरल वीडियो को रिशेयर किया था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Oct 2026 09:22 PM (IST)
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आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है, जिसपर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि वित्त मंत्री खुद देख रही हैं, कि जनता में कितनी नाराजगी है. मुख्यमंत्री को खुद लोगों को चुप कराना पड़ा है. इस पूरे मामले पर नायडू ने वायरल वीडियो की सच्चाई बताई है.  

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'जयराम जी जो हुआ, उसके बारे में आपकी समझ असलियत से कोसों दूर है. इसे आप गलत तरीके से जनता का गुस्सा बता रहे हैं. असल वह लोगों की तरफ से मिला जबरदस्त और उत्साहपूर्ण रिस्पॉन्स था.' 

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यह दर्शाता है कि आप लोगों से कितने दूर हैं: नायडू

नायडू ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'वहां मौजूद लोगों के भारी उत्साह को देखते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए मंच संभालना पड़ा, जिससे प्रोग्राम सुचारु रूप से चल सके. लोगों के उत्साह को गुस्सा समझना, यह दर्शाता है कि आप आंध्र प्रदेश और पूरे भारत के लोगों की भावनाओं से कितने दूर हैं. राजनीति से प्रेरित सोशल मीडिया का डिस्कोर्स उस सच को नहीं बदल सकता, जो लोगों ने खुद महसूस किया और जाहिर किया.'

किस समय का है ये वायरल वीडियो?
ये वीडियो उस वक्त का है, जब शुक्रवार यानी 2 अक्टूबर को अन्नमय्या के मदनपल्ले में ग्लोबल हार्टिकल्चर हब और इंडियन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के शिलान्यास समारोह के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे. निर्मला सीतारमण इस दौरान भाषण देने के लिए पोडियम पर आईं, तो लोग उत्साह में इतने खो गए, कि वित्तमंत्री का बोलना मुश्किल हो गया.

वित्तमंत्री अभिनंदन स्वीकारते हुए, लोगों से अपनी जगह बैठ जाने और शांत हो जाने की अपील कर रहीं थी. लेकिन जब भीड़ कुछ वक्त तक शांत नहीं हुई, तो खुद आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने माइक संभालकर लोगों को शांत रहने और वित्तमंत्री की बात सुनने की अपील की. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Oct 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Jairam Ramesh Chandrababu Naidu
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