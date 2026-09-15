CGPSC घोटाले में बड़ा खुलासा, ED के सामने भूपेश बघेल के OSD ने उगले राज

बहुचर्चित CGPSC घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तत्कालीन विशेष ड्यूटी पर अधिकारी (ओएसडी) चेतन बोरघरिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. अभी वह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज में एडिशनल कलेक्टर के पद पर तैनात हैं.



वर्ष 2020-21 में लीक हुए थे प्रश्नपत्र

चेतन बोरघरिया की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं. ईडी के मुताबिक, बोरघरिया को सात दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसी का दावा है कि CGPSC की वर्ष 2020 और 2021 की परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक हुआ था. उम्मीदवारों से अवैध रकम की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच में बोरघरिया की भूमिका भी सामने आई है. उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है.

तत्कालीन चेयरमैन पर दर्ज हो चुका है केस

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक अपराध शाखा/एसीबी रायपुर की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. यह एफआईआर CGPSC राज्य सेवा परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के संबंध में दर्ज की गई थी. इसके बाद सीबीआई ने मामले में जांच शुरू की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था.

चेतन के ठिकानों पर ईडी ने की थी छापेमारी

बता दें कि ईडी की टीम सितंबर की शुरुआत में चेतन बोरघरिया के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. ईडी ने तलाशी में मोबाइल समेत अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे. जांच में सामने आया है कि एक कंपनी वित्तीय लेन-देन में शामिल थी और आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल फंड की लेयरिंग के लिए किया गया था.

परीक्षा की पारदर्शिता पर उठे सवाल

वर्ष 2022 के बाद कुछ भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान आयोग की परीक्षाओं और साक्षात्कार में पारदर्शिता को दरकिनार कर रसूख वाले परिवार के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित किया गया था, इसी मामले में जांच चल रही है.

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