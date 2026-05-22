हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूक्रेन से लड़ाई में जबरन रूसी सेना में भर्ती किए गए 139 लोगों को भारत वापस लाया गया, 49 की युद्ध मे हुई मौत: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

यूक्रेन से लड़ाई में जबरन रूसी सेना में भर्ती किए गए 139 लोगों को भारत वापस लाया गया, 49 की युद्ध मे हुई मौत: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

Russia-Ukraine War: 26 लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके परिवार के सदस्य टूरिस्ट, स्टूडेंट या दूसरे वैध वीजा पर रूस गए थे. नौकरी के लिए भर्ती करने वाले एजेंटों ने अच्छे रोजगार का वादा किया था.

By : निपुण सहगल | Updated at : 22 May 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई. भारतीयों को जबरन रूसी सेना में शामिल किए जाने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि उसके प्रयासों से 139 लोग वापस आए हैं. केंद्र ने याचिकाकर्ताओं पर मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. कोर्ट ने कहा कि वहां अभी भी फंसे लोगों की सहायता और मारे गए लोगों के लिए मुआवजे पर विचार किया जाए.

क्या है मामला?

26 लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके परिवार के सदस्य टूरिस्ट, स्टूडेंट या दूसरे वैध वीजा पर रूस गए थे. नौकरी के लिए भर्ती करने वाले एजेंटों ने उन्हें अच्छे रोजगार का वादा किया था. लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर जबरन रूसी सेना में शामिल करवा दिया. कुछ समय तक वह लोग परिवार के संपर्क में रहे, पर अब उनका पता नहीं चल रहा है. 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था.

केंद्र ने क्या बताया?

शुक्रवार, 22 मई को केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि लगभग 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए थे. इनमें से 49 की जान जा चुकी है और छह के लापता होने की पुष्टि हुई है. रूस में भारतीय दूतावास के प्रयासों से 139 लोगों को उनके सैन्य कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त किया गया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने यह भी बताया कि जिन 26 लोगों के लिए याचिका दाखिल हुई है, उनमें से 14 की मौत हो चुकी है. 11 के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, जबकि 1 रूस में एक आपराधिक केस के चलते जेल में बंद है.

याचिकाकर्ता पक्ष की आपत्ति

याचिकाकर्ताओं के लिए पेश वकील ने मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर वापस लाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि कुछ शव बेहद क्षत-विक्षत स्थिति में मिले हैं. इसके चलते उनके परिवारों को भारी मानसिक आघात से गुजरना पड़ा. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सनसनी पैदा की जा रही है. यह एक जटिल मानवीय और कूटनीतिक परिस्थिति है.

कोर्ट ने क्या कहा?

केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि विदेश मंत्रालय प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लगातार कूटनीतिक और मानवीय स्तर पर प्रयास कर रहा है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को मुआवजा या दूसरे कानूनी लाभ देने पर कानून के दायरे में विचार करे. जुलाई में मामले की अगली सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें : ट्विसा सुसाइड केस: पुलिस हिरासत में फरार पति, कोर्ट की फटकार, CBI के हवाले किया सरकार... 10 दिनों में कब क्या हुआ

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 22 May 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Russia Ukraine War Russia INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूक्रेन से लड़ाई में जबरन रूसी सेना में भर्ती किए गए 139 लोगों को भारत वापस लाया गया, 49 की युद्ध मे हुई मौत: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
यूक्रेन से लड़ाई में जबरन रूसी सेना में भर्ती किए गए 139 लोगों की भारत वापसी, 49 की मौत: केंद्र ने SC को दी जानकारी
इंडिया
ट्विसा सुसाइड केस: पुलिस हिरासत में फरार पति, कोर्ट की फटकार, CBI के हवाले किया सरकार... 10 दिनों में कब क्या हुआ
ट्विसा सुसाइड केस: पुलिस हिरासत में फरार पति, कोर्ट की फटकार, CBI के हवाले किया सरकार
इंडिया
Heat Wave India: दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97! ओडिशा में पारा 48 पार, प्रचंड गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97! ओडिशा में पारा 48 पार, टूट गए सारे रिकॉर्ड
इंडिया
Telangana News: IPL टिकटों की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, हैदराबाद में बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार
IPL टिकटों की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, हैदराबाद में बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Heat Wave India: दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97! ओडिशा में पारा 48 पार, प्रचंड गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97! ओडिशा में पारा 48 पार, टूट गए सारे रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर बोले अवध ओझा का बड़ा बयान, 'आखिरकार...'
कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर बोले अवध ओझा का बड़ा बयान, 'आखिरकार...'
आईपीएल 2026
प्लेऑफ से पहले RCB को बड़ा झटका, स्टार ओपनर को लगी चोट; कप्तान रजत पाटीदार ने दी जानकारी 
प्लेऑफ से पहले RCB को बड़ा झटका, स्टार ओपनर को लगी चोट; कप्तान रजत पाटीदार ने दी जानकारी 
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ऑटो
खड़े-खड़े डिस्चार्ज हो जाती है कार की बैटरी, इन आसान टिप्स से बच जाएंगे हजारों रुपये
खड़े-खड़े डिस्चार्ज हो जाती है कार की बैटरी, इन आसान टिप्स से बच जाएंगे हजारों रुपये
शिक्षा
SDM से ADM बने यूपी के 104 अधिकारी, जानें प्रमोशन के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
SDM से ADM बने यूपी के 104 अधिकारी, जानें प्रमोशन के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget