हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालिट्टे के खिलाफ जंग में शहीद हुए जवानों की सरकार ने 40 साल बाद ली सुध, राजीव गांधी सरकार के फैसले पर क्यों हुआ था विवाद?

लिट्टे के खिलाफ जंग में शहीद हुए जवानों की सरकार ने 40 साल बाद ली सुध, राजीव गांधी सरकार के फैसले पर क्यों हुआ था विवाद?

पूर्व पीएम राजीव गांधी ने श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के आतंकियों से लड़ने के लिए भारतीय सेना को जाफना भेजा था. इसे ऑपरेशन पवन नाम दिया गया था.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 14 Jan 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका में लिट्टे (LTTE) के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों को पहली बार वेटरन्स डे पर याद किया गया है. करीब 40 वर्ष बाद भारत सरकार ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स (IPKF) के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार (1984-89) के फैसले के विवाद से इतर भारत के शांति-सैनिकों को याद किया.

'ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले सैनिकों का होना चाहिए था सम्मान'

दिल्ली में बुधवार (14 जनवरी 2026) वेटरन्स डे के मौके पर पूर्व-फौजियों के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा, 'श्रीलंका में भारतीय सेनाओं को भेजने का जो निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था, उस पर बहस हो सकती है. उस बहस में, मैं नहीं पड़ना चाहता, मगर ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले हमारे आईपीकेएफ के सैनिकों ने जो बलिदान दिया, उस संघर्ष के दौरान जो उन्होंने, जो कुछ भी किया, मैं मानता हूं उसका सम्मान किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए था.'

राजीव गांधी सरकार के फैसले पर क्यों हुआ था विवाद?

वर्ष 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के आतंकियों से लड़ने के लिए भारतीय सेना को जाफना भेजा था. भारतीय सेना ने लिट्टे के खिलाफ अपनी लड़ाई को ऑपरेशन पवन (1987-90) नाम दिया था, लेकिन इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके चलते बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था. ऐसे में सेना के साथ-साथ बाद की सरकारों ने भी ऑपरेशन पवन को भूला दिया. यहां तक की ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों और उनके परिवारवालों की भी सुध नहीं ली गई.

रक्षा मंत्री ने कहा, 'आज जब सारा देश अपने सैनिकों का स्मरण कर रहा है, उनके योगदान को स्मरण कर रहा है और उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है तो मैं आज से लगभग 40 साल पहले आईपीकेएफ के रूप में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए चलाए गए सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सभी पूर्व सैनिकों का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं.'

राजनाथ सिंह ने कहा, 'ऑपरेशन पवन में भारतीय सेनाओं ने अद्भुत साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है. कई सैनिकों ने कर्तव्य की राह पर चलते हुए वीरगति प्राप्त की है. उनका साहस और उनका बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो प्रेरणा होना ही चाहिए, इसमें भी कहीं दो राय नहीं हो सकती है.

शहीद सैनिकों के योगदान को हम दे रहे मान्यता: रक्षा मंत्री

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को न केवल खुले मन से स्वीकार कर रही है, बल्कि उनके योगदान को हर स्तर पर मान्यता देने की प्रक्रिया भी चल रही है. राजनाथ सिंह ने कहा कि हम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी आईपीकेएफ के शांति सैनिकों के योगदान को मान्यता दे रहे हैं और हम उन्हें पूरा सम्मान भी दे रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अगस्त में पहली बार, भारतीय सेना के वाइस चीफ (सह-अध्यक्ष) लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने अपने पदभार संभालने के पहले ही दिन ऑपरेशन पवन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार वालों को सम्मान देकर अनूठी मिसाल कायम की थी. सह-सेनाध्यक्ष ने श्रीलंका में एक ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार वालों के साथ युद्ध-स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की. क्योंकि 36 वर्ष पहले हुए इस ऑपरेशन में खुद लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भी शामिल थे और बुरी तरह घायल हो गए थे.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 14 Jan 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
LTTE SRI LANKA RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
हरियाणा
पंजाब-हरियाणा में भीषण ठंड, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान
पंजाब-हरियाणा में भीषण ठंड, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
क्रिकेट
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में चुनाव नहीं धोखा होने वाला है; ये रहा सबूत! | ABPLIVE
किसी ने आंख दिखाई...तो भेज दी ED, CBI? तेज हुई सियासी छापेमारी
ईरान में तालिबानी राज...आवाज उठाने पर फांसी की सजा!
Bollywood News: कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने हाई-प्रोफाइल रिसेप्शन में लूटी लाइमलाइट, सलमान खान की एंट्री ने बनाया इवेंट ब्लॉकबस्टर (14.01.2026)
Sambhal के CO रहे Anuj Choudhary के खिलाफ होगी FIR, Court के आदेश पर Murder का केस चलेगा...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
हरियाणा
पंजाब-हरियाणा में भीषण ठंड, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान
पंजाब-हरियाणा में भीषण ठंड, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
क्रिकेट
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
बॉलीवुड
लाइव कॉन्सर्ट में इंटिमेसी को लेकर हनी सिंह के बिगड़े बोल, लोग बोले- 'इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती'
लाइव कॉन्सर्ट में इंटिमेसी को लेकर हनी सिंह के बिगड़े बोल, लोग बोले- 'इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती'
विश्व
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
शिक्षा
UGC NET दिसंबर की आंसर Key जारी, डायरेक्ट लिंक की मदद से ऐसे करें चेक  
UGC NET दिसंबर की आंसर Key जारी, डायरेक्ट लिंक की मदद से ऐसे करें चेक  
ट्रेंडिंग
Video: विलायती बाबू ने पहली बार खाई जलेबी, खाकर जो कहा वो आपकी आंखें खोल देगा- वीडियो वायरल
विलायती बाबू ने पहली बार खाई जलेबी, खाकर जो कहा वो आपकी आंखें खोल देगा- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget