मिडिल ईस्ट जंग और तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में क्रूड ऑयल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और LPG-CNG की 100 फीसदी सप्लाई है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कई राज्यों में कमर्शियल LPG का डिस्ट्रिब्यूशन शुरू किया गया है. उन्होंने कहा, 'सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. हमारे पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं. कहीं भी तेल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.'

उन्होंने ये भी कहा कि LPG की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन डोमेस्टिक यूजर को सप्लाई की जा रही है. सुजाता शर्मा ने कहा, 'ऑनलाइन बुकिंग बढ़ी है. डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोट में भी सुधार आया है, जो पहले 53 परसेंट था अब वो 72 परसेंट है. कई राज्यों ने कमर्शियल एलपीजी का वितरण शुरू कर दिया है. सरकार की प्राथमिकता है कि कमर्शियल LPG पहले अस्पतालों और एजुकेशन संस्थानों को मुहैया कराए जाएं. इसके अलावा एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए भी राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं.'

LPG से PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं कस्टमर: सुजाता शर्मा

सुजाता शर्मा ने बताया, 'जो भी लोग एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना चाहते हैं वह कस्टमर केयर पर बात कर शिफ्ट कर सकते हैं. साथ ही ऑनलाइन विकल्प भी मौजूद है. पीएनजी कंपनी ने न्यू उपभोक्ताओं के लिए ऑफर भी जारी किया है. कई राज्यों में रेड की जा रही हैं. 1100 लोकेशन पर रिटेल आउटलेट पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किए गए हैं. ऑनलाइन बुकिंग करें आपके सिलेंडर की डिलीवरी घर पर होगी.'

भारत आ रहा एलपीजी शिप: सरकार

भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया, 'भारतीय ध्वज वाला जहाज 'जग लाडकी' जो 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था, लगभग 81,000 टन मुरबान कच्चे तेल को लेकर भारत के रास्ते में सुरक्षित है. जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. वे कल मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचेंगे.

उन्होंने बताया, 'स्ट्रेट ऑफर होर्मुज से पार करते हुए शिवालिक एलपीजी शिप भारत की ओर बढ़ रहा है और 16 मार्च शाम 5 बजे भारत पहुंचेगा. फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. पिछले 24 घंटों में कोई घटना नहीं हुई है और हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. हम हर शिप और क्रू मेंबर्स के संपर्क में हैं.'

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