हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्र सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, Grok AI से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश, 72 घंटों में मांगी रिपोर्ट 

केंद्र सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, Grok AI से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश, 72 घंटों में मांगी रिपोर्ट 

सरकार ने निर्देश दिया है, Grok AI को लेकर X जो भी कार्रवाई करेगा या फिर समीक्षा करेगा, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 72 घंटे में दी जाए. 

By : वरुण भसीन | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 02 Jan 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को सख्त नोटिस भेजा है, जिसमें Grok AI से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही सरकार ने कंपनी से 72 घंटों में रिपोर्ट भेजने को भी कहा है.

दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जनरेटिव AI चैटबॉट Grok का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा था, जिसमें यूजर्स इसे अश्लील कंटेंट करके इस्तेमाल कर रहे थे. इस बढ़ते ट्रेंड पर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी और अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT मिनिस्ट्री) ने सख्त कार्रवाई करते हुए X को आदेश दिया है कि वह अपनी Grok AI तकनीक की समीक्षा तुरंत करे.

72 घंटों में सरकार को सौंपे रिपोर्ट 

इसके साथ ही सरकार ने निर्देश दिया है, इस मामले में जो भी कार्रवाई की जाएगी या फिर समीक्षा की जाएगी, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 72 घंटे में दी जाए. 

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? 

दरअसल एक्स यूजर्स फोटो पोस्ट करके बॉट को निर्देश देते थे कि किसी महिला की पोशाक हटाकर उसे अधिक उत्तेजक रूप में दिखाओ. कई बार Grok ने बिना अनुमति के महिलाओं के फोटो में बदलाव जैसा आउटपुट दिया, जिससे अश्लील  रूपांतरण वाली तस्वीरें सामने आईं, जो कि प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों और भारत के कानूनों के खिलाफ हैं.

इसलिए सरकार ने महिलाओं के खिलाफ चल रहे ट्रेंड में अब कदम उठाया है.  अगर प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित नहीं करता तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

सरकार ने साल 2025 के आखिरी हफ्तों में भेजा था नोटिस 

साल 2025 के आखिरी हफ्तों में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक नई एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील, वयस्क या अवैध कंटेंट हटाने के अपने दायित्वों को 'और सख्ती से पालन' करने का निर्देश दिया गया था. ऐसा नहीं करने पर प्लेटफॉर्म्स को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 02 Jan 2026 07:48 PM (IST)
Breaking News Abp News INDIA 'X'
