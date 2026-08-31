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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रोटेस्ट: FIR रद्द की मांग पर SC से बोला केंद्र- आर्टिकल 142 इस्तेमाल करें

CJP प्रोटेस्ट: FIR रद्द की मांग पर SC से बोला केंद्र- आर्टिकल 142 इस्तेमाल करें

नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई एफआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. CJP लगातार FIR रद्द करने की मांग उठा रही है. इस बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है.

Written By : निपुण सहगल |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 31 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है.

सोमवार, 31 अगस्त को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश हुए. उन्होंने कहा कि वह छात्र प्रदर्शन मामले में एक आवेदन दाखिल करने जा रहे हैं. उनका आग्रह है कि मामले की सुनवाई मंगलवार को ही कर ली जाए.

CJI ने क्या कुछ कहा?

सॉलिसिटर जनरल की बात सुन कर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या मामले को तुरंत सुनना ज़रूरी है? मेहता ने कहा कि पक्षकारों के बीच मामले को सुलझाने की स्थिति बन रही है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पक्षकार आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद उन्होंने मामले को मंगलवार, 1 सितंबर को सुनवाई के लिए लगाने पर सहमति जता दी.

अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति देता है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए ज़रूरी आदेश दे सकता है. कई बार कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल लंबित विवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए भी करता है.

CJP ने प्रदर्शन का किया है ऐलान

ध्यान रहे कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े लोगों ने 5 सितंबर को इंडिया गेट के आसपास मार्च निकालने का आह्वान किया है. उनका कहना है कि जुलाई में हुए आंदोलन के दौरान सरकार ने जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है. इसमें से एक वादा आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का भी था.

हालांकि, सरकार सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में यह कह चुकी है कि वह छात्रों और आम नागरिकों को राहत देने के पक्ष में है, लेकिन आंदोलन में घुस आए आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए जाएंगे. 

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 31 Aug 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Court News Breaking News Abp News SUPREME COURT
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