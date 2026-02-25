सरकार ने ULLU और ALT Balaji के बाद अब ये 5 OTT कर दिए बैन, इस्तेमाल किया तो बुरा होगा अंजाम!
OTT Platforms Banned: केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ फिर चाबुक उठाया है. अब 5 नए OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है. साथ ही यूजर्स को सख्त चेतावनी भी दी है.
केंद्र सरकार ने एक बार फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई की है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पांच ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, जिन पर अश्लील, आपत्तिजनक और पोर्न जैसा कंटेंट दिखाया जा रहा था. यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नैतिकता और कानूनी मानकों को लागू करने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि अगर उल्लंघन जारी रहा तो आगे भी सख्त कार्रवाई होगी.
सामाजिक संदेश के बिना सिर्फ अश्लील सामग्री दिखाई
मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी फिल्में और वेब सीरीज चल रही थीं, जिनमें पूरी तरह नग्नता वाले लंबे-लंबे सीन्स, स्पष्ट यौन संबंध दिखाने वाले सीन और कोई कहानी या सामाजिक संदेश के बिना सिर्फ अश्लील सामग्री थी. इन प्लेटफॉर्म्स के नाम MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu हैं. सरकार का साफ कहना है कि यह सामग्री सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करती है और भारतीय कानूनों के खिलाफ है.
सरकार ने प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कैसे कसी?
यह रोक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाई गई है. इसी धारा के जरिए सरकार को इंटरनेट पर किसी भी सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार मिलता है, खासकर जब वह सार्वजनिक नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा या शालीनता को खतरा पहुंचाती हो. साथ ही डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 का भी हवाला दिया गया है.
सरकार ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश दिया है कि ये प्लेटफॉर्म्स अब किसी भी डिवाइस पर खुलना नहीं चाहिए. चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन-आइडिया हो या कोई और कंपनी. इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच पूरी तरह बंद कर दी गई है.
पहले भी कई बार दी गई चेतावनी
मंत्रालय ने सितंबर 2024 में इन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए थे. कई प्लेटफॉर्म्स ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और कुछ ने नए-नए नाम या डोमेन बदलकर वही अश्लील कंटेंट चलाना जारी रखा. मार्च 2024 में भी ऐसी ही पांच वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया गया था, लेकिन वे नए नाम से वापस आ गए थे. फरवरी 2025 में भी सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को नैतिकता संहिता का पालन करने की याद दिलाई गई थी, मगर कुछ प्लेटफॉर्म्स ने सुधार नहीं किया.
इस बार कार्रवाई से पहले सरकार ने गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कानून मंत्रालय, FICCI-CII जैसी इंडस्ट्री संस्थाओं और महिला-बाल अधिकारों के विशेषज्ञों से भी सलाह ली. सभी ने एकमत होकर कहा कि ऐसी सामग्री को तुरंत रोकना जरूरी है.
उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स बंद
इससे जुलाई 2025 में सरकार ने 25 OTT ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था, जिनमें ALTBalaji, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite और Gulab App जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स थे. उनमें भी यही शिकायत थी कि बेवजह के यौन संकेतों से भरे सीन, नग्नता और अश्लील सामग्री.
इस कार्रवाई से सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नैतिकता और शालीनता के मानक बने रहें. बच्चों, महिलाओं और समाज के हितों की रक्षा हो. अधिकारी कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार चेतावनी के बावजूद नोटिस की अनदेखी कर रहे थे और नए-नए तरीकों से कंटेंट चला रहे थे. अब यह रास्ता भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है.
