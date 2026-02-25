हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासरकार ने ULLU और ALT Balaji के बाद अब ये 5 OTT कर दिए बैन, इस्तेमाल किया तो बुरा होगा अंजाम!

सरकार ने ULLU और ALT Balaji के बाद अब ये 5 OTT कर दिए बैन, इस्तेमाल किया तो बुरा होगा अंजाम!

OTT Platforms Banned: केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ फिर चाबुक उठाया है. अब 5 नए OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है. साथ ही यूजर्स को सख्त चेतावनी भी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 25 Feb 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने एक बार फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई की है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पांच ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, जिन पर अश्लील, आपत्तिजनक और पोर्न जैसा कंटेंट दिखाया जा रहा था. यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नैतिकता और कानूनी मानकों को लागू करने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि अगर उल्लंघन जारी रहा तो आगे भी सख्त कार्रवाई होगी.

सामाजिक संदेश के बिना सिर्फ अश्लील सामग्री दिखाई

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी फिल्में और वेब सीरीज चल रही थीं, जिनमें पूरी तरह नग्नता वाले लंबे-लंबे सीन्स, स्पष्ट यौन संबंध दिखाने वाले सीन और कोई कहानी या सामाजिक संदेश के बिना सिर्फ अश्लील सामग्री थी. इन प्लेटफॉर्म्स के नाम MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu हैं. सरकार का साफ कहना है कि यह सामग्री सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करती है और भारतीय कानूनों के खिलाफ है.

सरकार ने प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कैसे कसी?

यह रोक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाई गई है. इसी धारा के जरिए सरकार को इंटरनेट पर किसी भी सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार मिलता है, खासकर जब वह सार्वजनिक नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा या शालीनता को खतरा पहुंचाती हो. साथ ही डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 का भी हवाला दिया गया है.

सरकार ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश दिया है कि ये प्लेटफॉर्म्स अब किसी भी डिवाइस पर खुलना नहीं चाहिए. चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन-आइडिया हो या कोई और कंपनी. इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच पूरी तरह बंद कर दी गई है.

पहले भी कई बार दी गई चेतावनी

मंत्रालय ने सितंबर 2024 में इन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए थे. कई प्लेटफॉर्म्स ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और कुछ ने नए-नए नाम या डोमेन बदलकर वही अश्लील कंटेंट चलाना जारी रखा. मार्च 2024 में भी ऐसी ही पांच वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया गया था, लेकिन वे नए नाम से वापस आ गए थे. फरवरी 2025 में भी सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को नैतिकता संहिता का पालन करने की याद दिलाई गई थी, मगर कुछ प्लेटफॉर्म्स ने सुधार नहीं किया.

इस बार कार्रवाई से पहले सरकार ने गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कानून मंत्रालय, FICCI-CII जैसी इंडस्ट्री संस्थाओं और महिला-बाल अधिकारों के विशेषज्ञों से भी सलाह ली. सभी ने एकमत होकर कहा कि ऐसी सामग्री को तुरंत रोकना जरूरी है.

उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स बंद

इससे जुलाई 2025 में सरकार ने 25 OTT ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था, जिनमें ALTBalaji, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite और Gulab App जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स थे. उनमें भी यही शिकायत थी कि बेवजह के यौन संकेतों से भरे सीन, नग्नता और अश्लील सामग्री.

इस कार्रवाई से सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नैतिकता और शालीनता के मानक बने रहें. बच्चों, महिलाओं और समाज के हितों की रक्षा हो. अधिकारी कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार चेतावनी के बावजूद नोटिस की अनदेखी कर रहे थे और नए-नए तरीकों से कंटेंट चला रहे थे. अब यह रास्ता भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

Published at : 25 Feb 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
OTT OTT Platforms Banned MoodXVIP Koyal Playpro Digi Movieplex
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
इंडिया
Telangana Board Exams 2026: तेलंगाना में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत, अब मिलेगा 5 मिनट का ग्रेस पीरियड
तेलंगाना में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत, अब मिलेगा 5 मिनट का ग्रेस पीरियड
इंडिया
सरकार ने ULLU और ALT Balaji के बाद अब ये 5 OTT कर दिए बैन, इस्तेमाल किया तो बुरा होगा अंजाम!
सरकार ने ULLU और ALT Balaji के बाद अब ये 5 OTT कर दिए बैन, इस्तेमाल किया तो बुरा होगा अंजाम!
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNGA Voting: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget