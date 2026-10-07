J-K और लद्दाख के बर्फ से ढके इलाकों में जनगणना पूरी, निदेशक ने दी जानकारी

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 का काम सुचारू रूप से चल रहा है. बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती पूरी हो चुकी है. इसके साथ ही, श्रीनगर और जम्मू सहित बाकी इलाकों में मुख्य गिनती फरवरी 2027 तक पूरी हो जाएगी.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जनगणना कार्यों के निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने कहा कि हालांकि घरों की सूची बनाने का काम जून 2026 में पूरा हो गया था, लेकिन जिला जनगणना पुस्तिका (DCHB) का काम, जो 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा.

उन्होंने कहा, ‘J&K और लद्दाख के बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती 1 से 30 सितंबर के बीच 100 प्रतिशत सफलतापूर्वक पूरी हो गई. शुरुआती गिनती के बाद बताई गई गलतियों, छूटी हुई जानकारी और अन्य बदलावों को शामिल करने के लिए 5 अक्टूबर को एक रिविजन राउंड भी पूरा किया गया.’

दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने गणना ब्लॉक हैं?

अमित शर्मा ने कहा, ‘बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की विस्तृत गिनती के काम में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के 5,292 गणना ब्लॉक (EB) शामिल थे. इनमें से 4,597 EB जम्मू-कश्मीर में और 695 लद्दाख में थे, जो सर्दियों के मौसम से पहले किए गए इस बड़े पैमाने के काम को दर्शाते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘इस गिनती के काम में दूर-दराज, मुश्किल और बर्फबारी वाले इलाकों में बड़ी संख्या में फील्ड स्टाफ तैनात किया गया था. गणना करने वालों और सुपरवाइजरों ने घर-घर जाकर यह सुनिश्चित किया कि हर पात्र व्यक्ति जनगणना में शामिल हो.’

फरवरी में मैदानी इलाकों को कवर कर लिया जाएगा- शर्मा

शर्मा ने कहा, ‘जिलों में डोडा में 798, किश्तवाड़ में 602, रामबन में 418, अनंतनाग में 377, बारामूला में 369, रियासी में 345, उधमपुर में 313 और कुपवाड़ा में 230 गणना ब्लॉक थे. इससे बर्फबारी वाले इलाकों को कवर करने में शामिल बड़े फील्ड वर्क का पता चलता है.’

उन्होंने कहा, ‘लद्दाख और किश्तवाड़ जिलों को पूरी तरह से बर्फबारी वाला इलाका घोषित किया गया था, जबकि जम्मू-कश्मीर के कई अन्य जिलों में कुछ हिस्से बर्फबारी वाले थे. जरूरी नोटिफिकेशन के बाद, फरवरी में होने वाली मुख्य जनसंख्या गिनती के दौरान बाकी मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा.’

जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है- अमित शर्मा

जनगणना निदेशक ने कहा, ‘जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा इकट्ठा करने वाले लोग डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे और नागरिकों को खुद से जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की सुविधा दी जाएगी. जम्मू-कश्मीर ने खुद से जानकारी भरने में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और यह केंद्र शासित प्रदेशों में पहले और देश भर में 8वें स्थान पर रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने स्वतंत्र पर्यवेक्षक तैनात किए थे. इन पर्यवेक्षकों ने जमीनी स्तर पर काम का जायजा लेने, डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल की जांच करने और जनगणना अधिकारियों, सुपरवाइजर और डेटा इकट्ठा करने वालों से बातचीत करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलग-अलग इलाकों का दौरा किया.’

दूर-दराज और रणनीतिक रूप से अहम इलाकों में किसने किया दौरा?

शर्मा ने कहा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने खुद लद्दाख के कई दूर-दराज और रणनीतिक रूप से अहम इलाकों- जैसे कि तुर्तुक, बोगदांग, पैंगोंग, चुशुल, न्योमा, चुमर, करगिल और जंस्कार - का दौरा किया और जनगणना की तैयारियों और जमीनी कामकाज की समीक्षा की.

जनगणना के दायरे के सिद्धांत पर शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया में ‘एक्सटेंडेड डी-फैक्टो’ (Extended de facto) तरीका अपनाया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति की गिनती उसी जगह पर की गई, जहां वह गिनती के समय मौजूद था. उन्होंने कहा, ‘चाहे वह प्रवासी मजदूर हो, किसी दूसरे राज्य में काम करने वाला व्यक्ति हो या जनगणना के दौरान किसी खास जगह पर मौजूद कोई और व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की गिनती वहीं की जाएगी, जहां वह पाया जाएगा."

J-K और लद्दाख में जनगणना के लिए 49.2 करोड़ रुपये आवंटित- शर्मा

उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के रहने की कानूनी स्थिति तय करना संबंधित सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, न कि जनगणना अधिकारियों की. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जनगणना से जुड़ी जरूरतों - जैसे कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, मानदेय और आकस्मिक खर्च - के लिए लगभग 49.2 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और अन्य केंद्रीय बलों को भी जनगणना 2027 में शामिल किया गया है. सुरक्षा कारणों से 'स्पेशल चार्ज' (विशेष क्षेत्रों) में जनसंख्या की गिनती कागजी शेड्यूल के जरिए पूरी की गई. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 125 और लद्दाख में 47 स्पेशल चार्ज हैं, जिनमें सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और अन्य केंद्रीय बल शामिल हैं.

गिनती का काम पूरा होने पर बोले जनगणना निदेशक

शर्मा ने गिनती का काम सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा करते हुए कहा, ‘खास समूहों (स्पेशल चार्जेज) के लिए जनसंख्या की गिनती की जाती है, लेकिन उनके लिए हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) नहीं किया जाता है. इन खास समूहों में सेना, अर्धसैनिक बल और अन्य केंद्रीय बल शामिल हैं.’

उन्होंने कहा, ‘जनगणना अधिकारियों ने इन खास समूहों के लिए एक अलग तरीका अपनाया, क्योंकि सुरक्षा बलों के साथ काम करने की प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें अलग-अलग होती हैं. इन खास समूहों की गिनती कागजी शेड्यूल (फॉर्म) के जरिए की जा रही है. इसमें सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं, इसलिए उनकी जानकारी मुख्य रूप से इंटरनेट के जरिए नहीं जुटाई जा सकती. इसलिए, कागजी शेड्यूल समय पर छापे गए और जरूरी जानकारी इन्हीं शेड्यूल के जरिए इकट्ठा की गई.’

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