CEC-SIR विवाद: खरगे बोले- '3 मांगों से कोई समझौता नहीं', BJP कैसे दे रही जवाब?

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर विपक्ष आक्रामक है. आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की 3 मांगों से समझौता नहीं करेगी. पहली ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा. दूसरी, SIR को रद्द करना और तीसरी, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना.

खरगे ने एक्स पोस्ट में कहा, ''देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और INDIA गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं. जो भी सीविल सोसाइट मेंबर्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन मुद्दों पर देश में जगह-जगह संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं.'' बता दें की सीईसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आक्रामक है. माना जा रहा है कि खरगे ने सीजेपी की तरफ इशारा किया है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ''दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली में महिला पत्रकारों का उत्पीड़न किया, वो बेहद निंदनीय है. तानाशाह बहुत घबराया हुआ है, ध्यान भटकाने के एक और अध्याय के लिए तैयार रहिए.''

पुलिस ने क्या कहा?

महिला पत्रकारों के दावों और प्रदर्शन पर DCP नेहा यादव ने कहा कि नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू होने के बावजूद, AISA और दूसरी पार्टियों ने 3 अक्टूबर को SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को BNSS की धारा 163 के बारे में बताया गया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई.

उन्होंने आगे कहा, ''शाम करीब 6 बजे, खुद को पत्रकार बताने वाली तीन महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई कि हिरासत में लिए जाने के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की. उनकी शिकायतें दर्ज कर ली गईं, उनका मेडिकल चेकअप हुआ और सभी शिकायतें क्राइम ब्रांच को भेज दी गईं. मैं सभी से गुजारिश करती हूं कि अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई वीडियो फुटेज है, तो कृपया उसे क्राइम ब्रांच के साथ शेयर करें."

डीएमके ने ज्ञानेश कुमार को घेरा

वहीं DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सोमवार (5 सितंबर) को कहा, "ज्ञानेश कुमार BJP के गुलाम हैं, न्यूट्रल आदमी नहीं हैं."

बीजेपी का जवाब

विवाद के बीच बीजेपी का कहना है कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है, तो वह EVM या इलेक्शन कमीशन को दोष देता है. तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष रामचंदर राव ने कहा कि जब वो यहां जीतते हैं तो चुनाव ठीक होता है, हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं.

एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी JD(U) के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से कहा, "यह सिर्फ विरोधियों और विपक्ष की अपनी सियासी नाकामी को छिपाने की कोशिश है. SIR मामले को लेकर चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर किसी वोटर का नाम हटाया गया है, तो डिटेल्स लेकर आएं."

फडणवीस ने की SIR की तारीफ

वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विवादों के बीच एसआईआर को लेकर एक्स पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि एसआईआर का प्रोसेस भारत के इलेक्टोरल सिस्टम में दशकों पुराना है. चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को ज्यादा सही और भरोसेमंद बनाने के लिए अलग-अलग स्टेज पर एसआईआर किया है.

फडणवीस ने कहा, ''चुनाव आयोग ने 1952 और 1956 के बीच देश के ज़्यादातर हिस्सों में एसआईआर किया. बाद में, देश के ज्यादातर हिस्सों में 1957, 1961, 1965 और 1966 में भी रिवीजन किए गए. 1983–84, 1987–89, 1992, 1993 और 1995 में भी और रिवीजन किए गए. चुनाव आयोग ने 2002, 2003 और 2004 में फिर से इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया.''

उन्होंने कहा, ''SIR करते समय, चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर वोटर्स से जानकारी इकट्ठा की, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (एन्यूमरेशन फॉर्म) इकट्ठा किए और वोटर्स के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन किया. कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन में, वोटर एन्यूमरेशन के ज़रिए वोटर लिस्ट को फिर से बनाने का प्रोसेस किया जाता है. शहरीकरण और नागरिकों के बार-बार माइग्रेशन की वजह से भी वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव हुए हैं. पिछले 20 सालों में, वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम जोड़े और हटाए गए हैं.''

सीएम ने कहा, ''समय के साथ, नए योग्य वोटर्स के जुड़ने, मौत, माइग्रेशन और एक जगह से दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन की वजह से वोटर लिस्ट बदलती रहती है. इसलिए, समय-समय पर पूरी तरह से वेरिफिकेशन जरूरी है. योग्य नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और किसी भी योग्य नागरिक को बाहर न करना इलेक्शन कमीशन के जरूरी मकसदों में से एक है.''

फडणवीस ने कहा, ''कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनावी सिस्टम में एक लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है. मौजूदा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) उसी कॉम्प्रिहेंसिव प्रक्रिया का अगला चरण है.''

बता दें कि सीईसी और एसआईआर के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच कांग्रेस ने आज बैठक बुलाई है. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. सीईसी को लेकर नए सिरे से 23 अगस्त को विवाद शुरू हुआ जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया कि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई बार आपत्तियां दर्ज कराई.