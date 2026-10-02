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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा, कौन-कौनसी पार्टी कर रही आंदोलन, क्या है मांग

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा, कौन-कौनसी पार्टी कर रही आंदोलन, क्या है मांग

2 अक्टूबर के प्रदर्शन के कारण दिल्ली और मुंबई दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. दिल्ली में पुलिस की अनुमति नहीं है और धारा 163 लागू किया जा चुका है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 12:00 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसमें देश की कई पार्टी और एक्टिविस्ट ग्रुप शामिल है. हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी, यूथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से प्रदर्शन का हिस्सा है. 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर और मुंबई में अलग-अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर है. कुछ समूह ज्ञानेश कुमार के पद से हटने या इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं.

दिल्ली में 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को पुलिस ने अनुमति नहीं दी है. प्रदर्शन का आह्वान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), राज्यसभा सांसद मनोज झा और वकील प्रशांत भूषण समेत कई लोगों ने किया है. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के कामकाज और SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं.

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नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू 

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत बिना लिखित अनुमति के पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर रोक है. नारे लगाने और भाषण देने पर भी पाबंदी है. पुलिस ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ी

प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है. कई जगह बैरिकेडिंग की गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी जंतर-मंतर, संसद मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस और आसपास की सड़कों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट भी अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं. इंटरचेंज की सुविधा कुछ स्टेशनों पर जारी रखी गई है.

मुंबई में CJP का प्रदर्शन

मुंबई में CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है. CJP ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की मांग कर रही है. दीपके ने कहा है कि उनका आंदोलन कई शहरों तक ले जाया जाएगा और इस्तीफा होने तक इसे जारी रखा जाएगा. CJP ने पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद दीपके ने 'जेल भरो आंदोलन' की घोषणा की. मुंबई में जारी प्रदर्शन को उद्धव ठाकरे का भी समर्थन हासिल है.

दीपके ने लगाए कई आरोप

अभिजीत दीपके ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने 2025 की मतदाता सूची को फ्रीज करने, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग की है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है. दीपके का दावा है कि SIR प्रक्रिया के दौरान करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े आरोपों और मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पर अपना पक्ष रखा है और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को खारिज किया है.

SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

SIR का मकसद मतदाता सूची की जांच और उसे अपडेट करना है. इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और कुछ नागरिक समूहों ने सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों के नाम प्रभावित हो सकते हैं और वास्तविक मतदाताओं को अपना नाम साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है.

नो SIR की शुरुआत

नो SIR की शुरुआत की गई है. SIR को वापस लेने, वोटर लिस्ट की दोबारा जांच कराने और जिन योग्य लोगों के नाम प्रभावित हुए हैं, उन्हें बहाल करने की मांग रखी गई है..शाहिद कमाल ने बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोगों के नाम प्रभावित हुए हैं.झारखंड से जुड़े कार्यकर्ता पीटर ने कहा कि नाम और सरनेम की स्पेलिंग में मामूली अंतर होने पर भी लोगों को नोटिस मिल रहे हैं. उन्होंने आदिवासी समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि कई परिवारों में अलग-अलग पीढ़ियों में सरनेम या पारिवारिक नाम लिखने का तरीका बदल जाता है.

अभिनेता प्रकाश राज ने भी कर्नाटक के अलग-अलग जिलों का दौरा करने और वहां लोगों से मिलने की बात कही. इससे पहले प्रकाश राज के नेतृत्व वाले एक सिविल सोसाइटी समूह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मिलकर SIR को लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपी थी.

आप और CJP का कनेक्शन 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर AAP ने CJP को समर्थन दिया है. AAP सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी SIR और मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठा रही है. उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से प्रभावित हुए हैं और इससे लोगों के वोट के अधिकार पर असर पड़ सकता है.

मनीष सिसोदिया ने CJP के समर्थन में सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके का AAP से पुराना संबंध रहा है. दीपके ने खुद स्वीकार किया है कि वे पहले AAP से जुड़े थे, लेकिन उनका कहना है कि अब CJP का AAP से कोई संगठनात्मक या पेशेवर संबंध नहीं है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 02 Oct 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
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