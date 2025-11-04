'0% ब्याज पर गोल्ड लोन लो...', 4 किलो सोना लेकर फरार हुआ चालबाज; मचा बवाल

बेंगलुरु सिटी पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की इकॉनामिक ऑफेंसेज विंग ने '0% ब्याज पर गोल्ड लोन' घोटाले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी ने विद्यारण्यपुरा इलाके में एक ज्वेलरी शॉप खोली थी और लोगों को लुभाने के लिए '0% ब्याज पर गोल्ड लोन' का विज्ञापन जारी किया था.

विज्ञापन पर भरोसा कर कई लोगों ने अपने सोने के आभूषण गिरवी रखकर लोन लिया, लेकिन उन्हें उनके सोने की वास्तविक कीमत का केवल 50-60% ही दिया गया और यह शर्त रखी गई कि 11 महीनों तक वे अपना सोना छुड़ा नहीं सकते.

गिरवी रखे गए सोने को लेकर आरोपी फरार

इसी दौरान आरोपी ने गिरवी रखे गए सोने को एच.आर.बी.आर लेआउट स्थित दूसरी ज्वेलरी शॉप में बेचकर 40-50% तक का मुनाफा कमाया. इस धोखाधड़ी के तहत करीब 4 किलो सोना हड़प लिया गया. 11 महीने पूरे होने के बाद आरोपी ने दुकान बंद कर दी और फरार हो गया.

करीब दो हफ्ते पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी को पीन्या स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पुलिस ने एच.आर.बी.आर लेआउट की एक ज्वेलरी दुकान से 1 किलो 478 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी के सामान जब्त किए. जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 1.8 करोड़ रुपए आंकी गई है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इसी तरह के धोखाधड़ी के मामले मंगलुरु और केरल में भी अंजाम दिए हैं, जांच जारी है.

बेंगलुरु सिटी पुलिस की अपील

जनता से अपील की जाती है कि सोना गिरवी रखने से पहले वित्तीय संस्था की प्रामाणिकता और लाइसेंस की जांच करें. '0% ब्याज पर लोन' जैसे भ्रामक प्रस्तावों में न फंसे, किसी भी संदिग्ध योजना या धोखाधड़ी की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या CCB इकॉनॉमिक ऑफेंसेज विंग को दें. यह सफल कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) श्री अजय हिलौरी, उप पुलिस आयुक्त (क्राइम-II) श्री राजा इमाम कासिम के मार्गदर्शन में, CCB के एसीपी नागराज के नेतृत्व में की गई.

