CBI ने 13 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी 18 सितंबर 2025 को केरल के कोल्लम जिले से हुई. आरोपी का नाम सुरेंद्रन जे. है, जो पहले स्टिच एंड शिप नाम की कंपनी का मालिक था.

सीबीआई ने इस मामले में 21 जुलाई 2010 को केस दर्ज किया था. आरोप था कि सुरेंद्रन ने लुधियाना के बैंक ऑफ इंडिया से फर्जी और नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 1.50 करोड़ रुपये का विदेशी बिल खरीद क्रेडिट लिया. इस धोखाधड़ी में वो मुख्य साजिशकर्ता था.

साल 2012 में कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा

चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी सुरेंद्रन कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. साल 2012 में उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था. तब से सीबीआई लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आया. हाल ही में सीबीआई को टेक्निकल इंटेलिजेंस और ग्राउंड इनपुट्स के जरिए सुरेंद्रन की लोकेशन कोल्लम, केरल में मिली. इसके बाद सीबीआई की टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

न्यायिक हिरासत में आरोपी

गिरफ्तारी के बाद सुरेंद्रन को शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को तिरुवनंतपुरम की कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत में भेजा गया. शनिवार (20 सितंबर, 2025) को मोहाली कोर्ट में पेश होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

