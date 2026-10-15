पंजाब की मान सरकार पर CBI का एक्शन, 15 अहम विभागों की फाइलें मांगीं

पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के 15 महत्वपूर्ण विभागों में 'कैश फॉर पोस्टिंग और ट्रांसफर' और नीतिगत फैसलों में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर CBI ने बड़ा एक्शन शुरू किया है. सीबीआई ने 5 अक्टूबर, 2026 को दर्ज केस संख्या RC 220 2026 E 0013 के तहत जांच तेज करते हुए पंजाब सरकार के 15 विभागों से जुड़े गोपनीय रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण फाइलें तलब की हैं.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नई दिल्ली आर्थिक अपराध विंग (EO-II) के पुलिस अधीक्षक के. प्रदीप कुमार की तरफ से सोमवार (12 अक्टूबर) को जारी पत्र में हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए 4 दिसंबर, 2026 तक जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है.

CBI के कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार ने जारी किया पत्र

सीबीआई के इस कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार के परसोनल विभाग (IAS शाखा) ने बुधवार (14 अक्टूबर) को पत्र संख्या 13/18/2026-IAS(3)/967 जारी किया. इसके तहत गृह विभाग, राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय विभाग सहित सभी 15 संबंधित विभागों को उसी दिन दोपहर 1 बजे तक सारा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से सौंपने का आदेश दिया गया.

इस पूरे मामले के समन्वय के लिए विशेष सचिव (परसोनल) गौतम जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. सीबीआई ने जिन चुनिंदा फाइलों और नोटशीट को कब्जे में लेने का निर्देश दिया है, उनमें कई संवेदनशील मामले और हाई-प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं.

इन महत्वपूर्ण विभागों से मांगी गई अहम फाइलें

मुख्यमंत्री कार्यालय ( CMO) के अधिकारी: मुख्यमंत्री के पूर्व OSD राजबीर घुम्मन और एक अन्य आरोपी जितिन कुमार गोहल (राजा, प्रोडक्शन मैनेजर, CMO) की नियुक्तियों और स्थानांतरण से जुड़े आधिकारिक आदेश. इसके अलावा, पंजाब खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन गगनदीप सिंह अहलूवालिया और डॉ. रोमी राजा महाजन जैसे नाम भी जांच सूची में शामिल हैं.

मुख्यमंत्री के पूर्व OSD राजबीर घुम्मन और एक अन्य आरोपी जितिन कुमार गोहल (राजा, प्रोडक्शन मैनेजर, CMO) की नियुक्तियों और स्थानांतरण से जुड़े आधिकारिक आदेश. इसके अलावा, पंजाब खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन गगनदीप सिंह अहलूवालिया और डॉ. रोमी राजा महाजन जैसे नाम भी जांच सूची में शामिल हैं. नीतिगत और लाइसेंसिंग सौदे: साल 2024-25 के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से तैयार खाद्यान्न श्रम और कार्टेज नीति (Foodgrains Labour & Cartage Policy 2024), मिल्कफेड (Verka) के लिए SAP यूजर लाइसेंस खरीद, और पंजाब लोकल गवर्नमेंट में साल 2024 के PPSC सहायक नगर योजनाकार की भर्ती से संबंधित फाइलें.

साल 2024-25 के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से तैयार खाद्यान्न श्रम और कार्टेज नीति (Foodgrains Labour & Cartage Policy 2024), मिल्कफेड (Verka) के लिए SAP यूजर लाइसेंस खरीद, और पंजाब लोकल गवर्नमेंट में साल 2024 के PPSC सहायक नगर योजनाकार की भर्ती से संबंधित फाइलें. हाउसिंग और बिल्डर क्लीयरेंस: जीरकपुर में 'एस्कॉन प्राइमेरा' ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, आरकेएम हाउसिंग लिमिटेड (RKM Housing Ltd) से जुड़ी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की फाइलें और साल 2025-26 के लिए चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मिली पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की क्लीयरेंस से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड भी तलब किया गया है.

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