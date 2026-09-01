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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचावल आवंटन में CBI की FIR, FCI को 28.87 करोड़ के नुकसान का दावा

चावल आवंटन में CBI की FIR, FCI को 28.87 करोड़ के नुकसान का दावा

FCI के दिल्ली रीजन से NERAMAC को रियायती दर पर चावल आवंटित करने में कथित अनियमितताओं को लेकर CBI ने FIR दर्ज की है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चावल आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. CBI की एंटी करप्शन यूनिट ने 27 अगस्त 2026 को FIR दर्ज की है. मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी पद के कथित दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए गए हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि कथित अनियमितताओं के चलते FCI को करीब 28.87 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

रियायती दर पर 62 हजार मीट्रिक टन चावल आवंटित करने का मामला

CBI की FIR के मुताबिक मामला FCI के दिल्ली रीजन से नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (NERAMAC) को रियायती दर पर चावल आवंटित किए जाने से जुड़ा है. दस्तावेज के अनुसार FCI ने NERAMAC को कुल 62,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया था, जिसमें से करीब 50,645 मीट्रिक टन चावल उठाया गया. यह चावल 23,200 रुपये प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर पर दिए जाने की बात FIR में कही गई है, जबकि उस समय इसकी रिजर्व कीमत 28,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी.

OMSS नीति के तहत पात्रता पर CBI ने उठाए सवाल

FIR में CBI ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2025-26 की ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) नीति के तहत NERAMAC को बिना ई-नीलामी के चावल आवंटित करने की पात्रता नहीं थी. जांच एजेंसी के मुताबिक बिना ई-नीलामी चावल आवंटित करने की सुविधा राज्य सरकारों और उनकी कॉरपोरेशन के लिए निर्धारित थी. इसके बावजूद NERAMAC को चावल आवंटित किए जाने का आरोप है. CBI अब यह जांच कर रही है कि इस आवंटन की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों की क्या भूमिका थी.

निजी संस्थाओं के जरिए भुगतान आने का आरोप

CBI की FIR के अनुसार चावल की बिक्री से प्राप्त भुगतान अलग-अलग निजी संस्थाओं के जरिए NERAMAC के खाते में आया और बाद में यह राशि FCI को भेजी गई. जांच के दौरान यह आरोप भी सामने आया कि जिस उद्देश्य से चावल आम लोगों, मजदूरों और प्रवासी कामगारों तक पहुंचाने की बात कही गई थी, उसके अनुरूप वितरण का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला. जांच एजेंसी के मुताबिक निजी कारोबारियों ने FCI के डिपो से चावल उठाया और बाद में उसे अन्य कारोबारियों को बेच दिया. आरोप है कि इस प्रक्रिया में संबंधित निजी कारोबारियों को बड़ा मुनाफा हुआ.

वितरण दिखाने के लिए फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने का आरोप

FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि आम लोगों के बीच चावल वितरण किए जाने को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कथित तौर पर फर्जी तारीखवार चार्ट तैयार किए गए. CBI इन दस्तावेजों और चावल के वास्तविक वितरण के बीच अंतर की भी जांच कर रही है. जांच एजेंसी के अनुसार यह भी पता लगाया जा रहा है कि आवंटित चावल वास्तव में निर्धारित लाभार्थियों तक पहुंचा या उसे निजी कारोबारियों के माध्यम से आगे बेच दिया गया.

13 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ आवंटन

CBI का दावा है कि 13 अप्रैल से 15 मई 2026 के बीच FCI के दिल्ली कार्यालय ने NERAMAC को 62,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया. इसमें से करीब 50,645 मीट्रिक टन चावल जारी किए जाने की बात FIR में दर्ज है. जांच एजेंसी ने प्रारंभिक आकलन के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया से FCI को करीब 28.87 करोड़ रुपये के कथित नुकसान की बात कही है.

FCI और NERAMAC के अधिकारियों समेत नौ नाम/श्रेणियां

FIR में FCI, NERAMAC और निजी कंपनियों से जुड़े कुल नौ नाम या श्रेणियां दर्ज की गई हैं. इनमें FCI दिल्ली रीजन की तत्कालीन GM कुनहिरामन पद्मिनी आशा, AGM (Sales) ब्रह्म प्रकाश, मैनेजर (Sales) अमरेंद्र विक्रम, NERAMAC के तत्कालीन MD भास्कर बरुआ, तत्कालीन AGM अंजल कुमार दत्ता, डिप्टी मैनेजर दिलीप साहा, निजी कंपनियों से जुड़े राजेश बजाज और पंकज सराफ शामिल हैं.
 इसके अलावा अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात लोगों को भी FIR में आरोपी बनाया गया है.

प्रारंभिक जांच के आधार पर दर्ज हुआ मामला

CBI ने FIR में कहा है कि शुरुआती जांच में नामजद लोगों की भूमिका प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों से जुड़ी दिखाई दी. इसके बाद नियमित मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पूर्व स्वीकृतियां भी FIR में दर्ज होने की बात कही गई है. अब CBI चावल के आवंटन, उठाव, भुगतान, वितरण के रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों व निजी संस्थाओं की भूमिका की विस्तृत जांच करेगी. फिलहाल मामले में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं और FIR में दर्ज आरोपों के आधार पर CBI की जांच आगे बढ़ रही है.

यह भी पढ़िएः कॉलेजियम का बड़ा फैसला: राजस्थान, MP और J&K को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस!

Published at : 01 Sep 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
CBI FIR FCI Rice Case
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