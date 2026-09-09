Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIBPS में प्रॉक्सी बैठाकर हिमाचल में बैंक की नौकरी, 3 साल बाद कैसे खुली पोल?

IBPS में प्रॉक्सी बैठाकर हिमाचल में बैंक की नौकरी, 3 साल बाद कैसे खुली पोल?

सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश बैंक प्रतियोगी परीक्षा में फर्जी उम्मीदवार के जरिए परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने के मामले में जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, FIR दर्ज हो चुकी है और मामले की जांच जारी है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 09 Sep 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जितेंद्र मीणा ने भी प्रॉक्सी से नौकरी पाई, CBI जांच।

IBPS की भर्ती परीक्षा में अपनी जगह कथित तौर पर प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाकर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में नौकरी हासिल करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोपितों की पहचान राजस्थान के करौली निवासी रविंद्र मीणा और सवाई माधोपुर निवासी जितेंद्र कुमार मीणा के रूप में हुई है. मामले में अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है.

सीबीआई की FIR के मुताबिक, रविंद्र मीणा ने वर्ष 2023 की IBPS भर्ती परीक्षा में अपनी जगह किसी अज्ञात व्यक्ति को कथित तौर पर परीक्षा में बैठाया था. परीक्षा में चयन के बाद उसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) पद पर प्रोविजनल नियुक्ति मिली और उसने 12 फरवरी, 2024 को बैंक में नौकरी जॉइन कर ली. बाद में वह मंडी जिले की बगस्याड़ शाखा में तैनात रहा.

बायोमीट्रिक ने खोल दी फर्जीवाड़े की पोल

मामला तब सामने आया, जब IBPS की ओर से भर्ती प्रक्रिया के बाद बायोमीट्रिक का दोबारा सत्यापन कराया गया. इस दौरान रविंद्र मीणा का बायोमीट्रिक रिकॉर्ड प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के समय दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया. इतना ही नहीं, भर्ती रिकॉर्ड में लगी फोटो और दस्तावेज भी उसके वर्तमान फोटो और दस्तावेजों से कथित तौर पर मेल नहीं कर पाए.

2022 की परीक्षा में भी अपनाया गया था यही तरीका

दूसरे आरोपित जितेंद्र कुमार मीणा पर भी इसी तरह परीक्षा में प्रॉक्सी बैठाने का आरोप है. FIR के अनुसार, उसने IBPS की वर्ष 2022 की भर्ती परीक्षा में अपनी जगह एक अज्ञात प्रॉक्सी/इम्पोस्टर को बैठाया. चयन होने के बाद उसने 1 जुलाई, 2023 को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) के पद पर नौकरी जॉइन की. बाद में उसकी तैनाती मंडी जिले की पांगणा शाखा में रही. 

फर्जी चयन से लाखों रुपये का वेतन और लाभ

CBI का आरोप है कि दोनों ने कथित फर्जी चयन के आधार पर बैंक की नौकरी की और इस दौरान वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभ हासिल किए. दोनों 3 फरवरी, 2026 तक बैंक की सेवा में रहे.

जानकारी के मुताबिक, आरोपित रविंद्र मीणा ने अब तक करीब 11.10 लाख रुपये वेतन और अन्य भत्तों के रूप में प्राप्त किए. बैंक से करीब 3 लाख रुपये का ऋण भी लिया, जिसमें लगभग 2.28 लाख रुपये बकाया बताया गया है. जबकि जितेंद्र कुमार मीणा ने अब तक करीब 14.46 लाख रुपये वेतन और अन्य भत्तों के रूप में प्राप्त किए. उसके नाम पर 5 लाख और 3 लाख रुपये के दो ऋण दर्ज हैं, जिनमें करीब 7.45 लाख रुपये बकाया बताया गया है.

जांच के दायरे में परीक्षा से जुड़े संस्थान

सीबीआई की FIR में मामले से जुड़े स्थानों में शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चांदपुर (बिलासपुर) और एलआर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओच्छघाट (सोलन) का भी उल्लेख किया गया है. एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित प्रॉक्सी उम्मीदवारों की व्यवस्था कैसे हुई, भर्ती प्रक्रिया में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी की भूमिका थी या नहीं.

CBI ने मामले में संबंधित दस्तावेज, बायोमीट्रिक रिकॉर्ड और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान आरोपों से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. 

यह भी पढ़ेंः रेलवे के 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क को मंजूरी, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Published at : 09 Sep 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
CBI HIMACHAL PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रेलवे के 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क को मंजूरी, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला
रेलवे के 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क को मंजूरी, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला
इंडिया
Xप्लेन: दिल्ली में जुटेगी दुनिया की आधी ताकत? BRICS को 7 सवालों के जवाब में समझें
दिल्ली में जुटेगी दुनिया की आधी ताकत? BRICS को 7 सवालों के जवाब में समझें
इंडिया
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
इंडिया
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
Advertisement

वीडियोज

गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Akshay Kumar के घर Amitabh Bachchan के कुर्ते पर गिरा 4 गिलास पानी, फिर हुआ ये कांड
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री का दावा, टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
बिहार
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget