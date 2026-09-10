होमबायर्स फ्रॉडः CBI की 20वीं चार्जशीट में कंपनी-प्रमोटर्स समेत बैंक अधिकारी नपे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देशभर में 34 अन्य मामले भी जांचाधीन हैं।

होमबायर्स से कथित धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन से जुड़े मामलों की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. CBI ने अज्नारा इंडिया लिमिटेड, उसके प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स और ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB हाउसिंग फाइनेंस और सम्मान कैपिटल लिमिटेड से जुड़े 15 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह CBI की ओर से होमबायर्स फ्रॉड मामलों में 20वीं चार्जशीट है.

चार्जशीट नई दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत स्थित विशेष CBI कोर्ट में दाखिल की गई है और मामला नोएडा के सेक्टर-118 स्थित अज्नारा एम्ब्रोसिया हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है. CBI के मुताबिक, जांच में बिल्डर कंपनी और उसके प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स पर घर खरीदारों और निवेशकों को कथित तौर पर झूठे आश्वासन और भ्रामक दावों के जरिए आकर्षित कर आर्थिक लाभ लेने के आरोप सामने आए हैं.

फर्जी आश्वासनों के जरिए निवेश जुटाने का आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने होमबायर्स और निवेशकों को प्रोजेक्ट से संबंधित कथित तौर पर गलत और भ्रामक जानकारी देकर धन जुटाया. जांच के दौरान ऐसे पर्याप्त साक्ष्य सामने आने का दावा किया गया है, जिनके आधार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देशभर में जांच

CBI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देशभर में बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ होमबायर्स से कथित धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन से जुड़े 34 अन्य मामले भी जांच के दायरे में हैं. इनमें घर खरीदारों के हितों को नुकसान पहुंचाने और प्रोजेक्ट के लिए जुटाई गई रकम के कथित दुरुपयोग की जांच की जा रही है.

पहले 19 मामलों में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट

अज्नारा इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई से पहले CBI रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शंस, ड्रीम प्रोकॉन, जेपी इंफ्राटेक, एवीजे डेवलपर्स, CHD डेवलपर्स, सीक्वल बिल्डकॉन, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, मंजू जे होम्स, शुभकामना बिल्डटेक, निनेक्स डेवलपर्स, डीसेंट बिल्डवेल, रुद्र बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स, इथाका एस्टेट, LGCL अर्बन होम्स, सहा इंफ्राटेक, MKHS हाउसिंग, ओजोन अर्बना इंफ्रा डेवलपर्स और अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक समेत कई बिल्डर कंपनियों और कुछ बैंकों के साथ वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ 19 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

एजेंसी जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध- CBI

सीबीआई ने कहा है कि आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और आम लोगों से जुड़े सार्वजनिक धोखाधड़ी के मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच जारी रहेगी. खासतौर पर होमबायर्स के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में एजेंसी ने जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है.

यह भी पढ़ेंः अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी

