भागकर भी नहीं बच पाए, थाईलैंड और जॉर्जिया से CBI भारत खींच लाई मोस्ट वांटेड आरोपी

CBI ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और भारतीय मंत्रालयों के साथ मिलकर दो वांटेड आरोपियों को विदेश से भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है. इनमें एक साइबर ठगी का आरोपी और दूसरा हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर शामिल है. CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारत के दूतावासों के सहयोग से साइबर ठगी के आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत डिपोर्ट कराया है.

गणेश बालासो काले पर आरोप है कि वो ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरी का झांसा देकर लोगों से निवेश के नाम पर पैसे जमा करवाता था और बाद में उनसे ठगी करता था. जांच के मुताबिक आरोपी ने साइबर अपराधियों का एक नेटवर्क खड़ा कर रखा था. वो लोगों को कमीशन और ब्याज का लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध पैसों के लेन-देन के लिए करता था. फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन की व्यवस्था कर साइबर अपराधों को अंजाम देने का भी आरोप है.

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20 दिन में बड़ा एक्शन

इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर आरोपी को थाईलैंड में ट्रेस किया गया था. 24 मई 2026 को बैंकॉक में थाई अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत भेज दिया गया. 11 जून को मुंबई पहुंचा, जहां महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया. CBI के मुताबिक गणेश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मई 2026 में जारी हुआ था और महज 20 दिनों के अंदर उसे खोजकर गिरफ्तार कर भारत लाया गया.

हरियाणा के मोस्ट वांटेड की वापसी

वही दूसरी तरफ CBI ने हरियाणा पुलिस के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से प्रत्यर्पित कर भारत लाने में भी सफलता हासिल की है. वेंकट गर्ग पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, संगठित अपराध और अवैध हथियारों के इस्तेमाल समेत कई गंभीर मामले दर्ज है. जांच के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था. अदालत से जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग गया. हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया गया था. जॉर्जिया की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

जॉर्जिया से दिल्ली पहुंचा आरोपी

भारत सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा गया, जिसे जॉर्जिया की अदालतों और अधिकारियों ने मंजूरी दे दी. इसके बाद हरियाणा पुलिस की एस्कॉर्ट टीम जॉर्जिया पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लेकर भारत वापस आई. वकट गर्ग को लेकर हरियाणा पुलिस की टीम 11 जून को दिल्ली पहुंची. अब उससे जुड़े मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



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