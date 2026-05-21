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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचंद्रनाथ रथ केसः शुभेंदु अधिकारी के PA हत्या मामले में पांचवीं गिरफ्तारी, यूपी के बलिया से पकड़ाया आरोपी

चंद्रनाथ रथ केसः शुभेंदु अधिकारी के PA हत्या मामले में पांचवीं गिरफ्तारी, यूपी के बलिया से पकड़ाया आरोपी

CBI Action in UP: सीबीआई के इनपुट के बाद यूपी पुलिस के साथ मिलकर सीबीआई ने यूपी के बलिया से नवीन सिंह नाम के एक शख्स को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 May 2026 06:54 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव (PA) चंद्रनाथ रथ के हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार (21 मई, 2026) को बड़ी कार्रवाई करते हुए पांचवें आरोपी की गिरफ्तारी की है. आरोपी के बारे में इनपुट मिलने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर राज्य के बलिया जनपद से नवीन सिंह नाम के एक शख्स को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया.

शुरुआती जांच में पता चला कि नवीन सिंह के हथियारों से ही शूटर्स ने चंद्रनाथ रथ की पश्चिम बंगाल में हत्या की थी. इसके अलावा, गिरफ्तारी के दौरान नवीन सिंह के पास से हथियार भी बरामद किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

पूछताछ में आरोपी राजकुमार ने नवीन का लिया नाम

सूत्रों के मुताबिक, इस हत्याकांड की साजिश रचने वाले राजकुमार से पूछताछ के दौरान नवीन सिंह के नाम का जिक्र किया. जिसके बाद सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी की.

Published at : 21 May 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari WEST BENGAL Chandranath Rath
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