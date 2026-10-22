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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPNB की करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ के नकली नोट, NIA ने 2 को किया गिरफ्तार

PNB की करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ के नकली नोट, NIA ने 2 को किया गिरफ्तार

सहारनपुर के सदर बाजार थाने को पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये की कीमत के नकली नोट मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर NIA ने कार्रवाई की है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 07:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में NIA ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय कुमार और हरीश रौंटा के रूप में हुई है. NIA के मुताबिक, दोनों इस साजिश के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं. इन पर बड़ी मात्रा में नकली भारतीय करेंसी छापने और उसकी सप्लाई करने का आरोप है. 

जांच एजेंसी के मुताबिक, अजय कुमार को 16 अक्टूबर को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया गया, जबकि हरीश रौंटा को 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के मनाली से पकड़ा गया. आरोप है कि इनके द्वारा छापे और सप्लाई किए गए नकली नोट अलग-अलग आरोपियों के जरिए सहारनपुर स्थित PNB की करेंसी चेस्ट तक पहुंचाए गए थे. दोनों का इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी आदेश चौधरी और अन्य आरोपियों से भी करीबी संबंध बताया गया है. 

इस मामले का खुलासा 29 अगस्त 2026 को हुआ था. सहारनपुर के सदर बाजार थाने को पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये की कीमत के नकली नोट मिलने की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद बैंक ने उन्हें निलंबित कर दिया था. शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. बाद में 3 सितंबर को NIA ने केस अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी. 

इस मामले में NIA इससे पहले सितंबर में अमित कुमार, आदेश चौधरी, मुकेश कुमार, राजेंद्र और नीतू को गिरफ्तार कर चुकी है. अब अजय कुमार और हरीश रौंटा की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी नकली नोटों की छपाई, सप्लाई और बैंक की करेंसी चेस्ट तक उन्हें पहुंचाने के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. NIA का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

यह भी देखें- SIR को लेकर जयराम रमेश का फिर CEC-PM पर हमला, बोले- 'Form 6 में गैरकानूनी...'

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Published at : 22 Oct 2026 07:10 PM (IST)
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