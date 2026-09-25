क्या इलेक्शन कमीशनर को गिरफ्तार किया जा सकता है? 2023 का नया कानून क्या कहता है, समझिए
भारत के संविधान में संसद के पास यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को बदल सकती है. दिसंबर 2023 में सरकार ने संसद में नया कानून पास कर दिया.
भारत का निर्वाचन आयोग देश के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है. इसका काम देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है. लेकिन इन दिनों, यह संस्था और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बहुत बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद के केंद्र में हैं. विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, और 2023 में बनाए गए एक नए कानून को लेकर बहस छिड़ गई है.
इस पूरे विवाद में जो सबसे बड़ा सवाल जनता के मन में उठ रहा है, वह यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है? हम इस सवाल का जवाब, नए कानून की पेचीदगियों और हाल ही में दर्ज हुई पुलिस शिकायतों सभी पर एक-एक कर चर्चा करते हैं और पूरे विवाद को समझते हैं.
क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है?
यह इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल है. इस सवाल का सीधा जवाब 'हां' या 'ना' में देना संभव नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से कानून की व्याख्या पर निर्भर करता है. इसे समझने के लिए हमें 2023 में बने कानून की 'धारा 16' को समझना होगा.
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, 2023 का नया कानून सीधे तौर पर पुलिस को मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार करने से नहीं रोकता है. लेकिन, यह कानून (धारा 16) अदालतों के हाथ जरूर बांध देता है. कानून में साफ लिखा है कि यदि चुनाव आयुक्त अपने 'आधिकारिक कर्तव्यों' का पालन करते हुए कोई फैसला लेते हैं या कोई काम करते हैं, तो भारत की कोई भी अदालत उनके खिलाफ कोई दीवानी (Civil) या आपराधिक (Criminal) मामला न तो दर्ज करेगी और न ही उस पर सुनवाई करेगी.
पेंच कहां फंसता है
आधिकारिक कर्तव्य क्या है? यदि चुनाव आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है, तो यह उनका आधिकारिक काम है. इसके लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. पर सवाल ये है कि यदि विपक्ष का यह आरोप सच साबित होता है कि जानबूझकर किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों वोटरों के नाम काटे गए, तो क्या इसे 'आधिकारिक कर्तव्य' माना जाएगा या 'आपराधिक साजिश'?
कानून के जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या जानबूझकर की गई धांधली को "आधिकारिक कर्तव्य" का हिस्सा नहीं माना जा सकता. यदि पुलिस के पास किसी गंभीर अपराध के ठोस सबूत हों, तो तकनीकी रूप से गिरफ्तारी हो सकती है. लेकिन, चुनाव आयुक्त तुरंत अदालत में जाकर धारा 16 का हवाला देकर खुद को बचा सकते हैं. फिर अदालत को यह तय करना होगा कि आयुक्त का काम उनकी ड्यूटी का हिस्सा था या वह एक अपराध था. इसलिए, मौजूदा कानून के रहते हुए किसी CEC की गिरफ्तारी करना या उन पर मुकदमा चलाना बेहद मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है.
इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई?
इस पूरे हंगामे की चिंगारी 'द इंडियन एक्सप्रेस' अखबार की एक हालिया रिपोर्ट से भड़की. इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया कि चुनाव आयोग के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.
चुनाव आयोग में तीन मुख्य अधिकारी होते हैं. एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी. रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 10 महीनों के अंदर, दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर कम से कम 14 बार अपनी असहमति दर्ज कराई है.
इन आयुक्तों का कथित तौर पर कहना था कि चुनाव आयोग के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले उनकी जानकारी के बिना ही ले लिए गए और बाद में उन्हें 'पूरे आयोग का फैसला' बताकर लागू कर दिया गया. दोनों आयुक्तों ने ऐसे फैसलों को 'अनधिकृत और अवैध'बताया.
हालांकि, जब यह खबर बाहर आई, तो चुनाव आयोग ने तुरंत सफाई दी. आयोग ने कहा कि अंतिम फैसले हमेशा सबकी सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं. ड्राफ्ट स्तर पर आपत्तियां उठाना एक सामान्य ऑफिस की प्रक्रिया है और इसे विवाद नहीं माना जाना चाहिए. लेकिन इस खबर ने विपक्ष को सरकार और चुनाव आयोग पर हमला करने का एक बड़ा हथियार दे दिया.
राहुल गांधी के गंभीर आरोप और "वोट चोरी" का दावा
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग के साथ केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर अब तक के सबसे तीखे प्रहार किए. राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों और हाल ही में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है. उन्होंने इसे आम जनता के "वोट की चोरी" करार दिया. उनका दावा है कि उनके पास इस धांधली के पक्के सबूत मौजूद हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो कुछ भी किया है, वह देश के खिलाफ किया गया अपराध है. उन्होंने इसे "संविधान पर सीधा हमला" बताते हुए कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग की.
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि CEC ज्ञानेश कुमार अकेले यह सब नहीं कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संरक्षण मिला हुआ है.
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पुलिस शिकायतें
राहुल गांधी के बयानों के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाना भी शुरू कर दिया है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं.
महुआ मोइत्रा (TMC) की दिल्ली में शिकायत: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी है. उन्होंने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. उनका आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर मतदाता सूची में बदलाव किए गए और जानबूझकर पात्र (सही) मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए.
कर्नाटक में कांग्रेस (KPCC) की शिकायत: बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के महासचिव एस. मनोहर ने एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत CEC ज्ञानेश कुमार और बीजेपी विधायक अभय पाटिल के खिलाफ है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने चुनाव जीतने के लिए योग्य मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए पत्र लिखा और चुनाव आयोग ने नागरिकों के वोट देने के अधिकार का हनन किया.
2023 का नया चुनाव कानून और विवादित 'धारा 16'
विपक्ष के इन सभी हमलों के केंद्र में वह नया कानून है, जिसे मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में संसद से पास करवाया था. इस कानून का पूरा नाम है- 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023'.
इस कानून ने 1991 के पुराने कानून की जगह ली है. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि इसी कानून ने चुनाव आयोग को जवाबदेही से मुक्त कर दिया है. इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध इसकी धारा 16 को लेकर हो रहा है.
धारा 16 असल में क्या है? आसान शब्दों में कहें तो, यह धारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को एक "कानूनी कवच" पहनाती है. कानून कहता है कि कोई भी अदालत किसी भी ऐसे व्यक्ति जो CEC या EC है, या पहले कभी रहा हो के खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल केस नहीं सुनेगी.
यह कवच उन्हें उन सभी कामों, बातों या फैसलों के लिए मिलता है जो उन्होंने अपनी "ड्यूटी" के दौरान किए हैं. सबसे खास बात यह है कि रिटायर होने के बाद भी उन पर उनकी ड्यूटी के दौरान किए गए फैसलों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
कानून बदलने की कहानी
पहले भारत में चुनाव आयुक्तों को सीधे केंद्र सरकार (प्रधानमंत्री और कैबिनेट) की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था. विपक्ष हमेशा कहता था कि सरकार अपने पसंद के अधिकारियों को चुनाव आयोग में बिठाती है. मार्च 2023 में, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को सरकार के सीधे कंट्रोल से बाहर होना चाहिए. कोर्ट ने आदेश दिया कि अब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक 3 सदस्यों वाली समिति करेगी. इस समिति में ये तीन लोग होंगे
1-भारत के प्रधानमंत्री
2-लोकसभा में विपक्ष के नेता
3-भारत के मुख्य न्यायाधीश
इस फैसले का मकसद यह था कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो. चूंकि समिति में एक सत्ता पक्ष (PM), एक विपक्ष (LOP) और एक निष्पक्ष जज (CJI) होंगे, तो फैसला बिल्कुल सही होगा.
दिसंबर 2023 में सरकार का नया कानून
भारत के संविधान में संसद के पास यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को बदल सकती है. दिसंबर 2023 में सरकार ने संसद में नया कानून पास कर दिया.
नए कानून ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को नियुक्ति समिति से बाहर कर दिया. उनकी जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक 'केंद्रीय कैबिनेट मंत्री' को रख दिया गया. अब समिति में (1) प्रधानमंत्री, (2) कैबिनेट मंत्री, और (3) विपक्ष के नेता हैं. इसका मतलब है कि सरकार के पास 2 वोट हैं और विपक्ष के पास 1 वोट. सरकार जो चाहेगी, वही व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनेगा.