Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बनर्जी ने पहले वॉयस सैंपल देने का कोर्ट आदेश चुनौती दिया था।

पश्चिम बंगाल के विवादित डीजे मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को कोई राहत नहीं दी है. इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के दलील को लेकर तीखी टिप्पणी भी है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले में क्या टिप्पणी की?

दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार (30 जून, 2026) को इस मामले में सुनवाई करते हुए अभिषेक बनर्जी की तरफ से वॉयस सैंपल देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

कलकत्ता हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की तरफ से दलील दी गई कि संबंधित आवाज उनकी ही है. इस पर हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘अगर कोई शख्स किसी की हत्या करने के बाद थाने में जाकर यह बात स्वीकार कर ले कि हत्या उसी ने की है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि पुलिस उस मामले की जांच ही नहीं करेगी?’

बिधाननगर कोर्ट में CID लेगी अभिषेक बनर्जी के आवाज का नमूना

मामले में हाई कोर्ट की तरफ से अभिषेक बनर्जी को कोई नई राहत न मिलने के बाद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने उनके वॉयस सैंपल लेने की तैयारी तेज कर दी है. कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को मंगलवार (30 जून, 2026) को ही आवाज का नमूना देने के लिए बुलाया जा सकता है. जांच एजेंसी हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इस प्रक्रिया को बिधाननगर कोर्ट में पूरा करने की तैयारी कर रही है.

कोर्ट के आदेश को अभिषेक बनर्जी ने दी थी चुनौती

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते बंगाल सीआईडी की एक टीम कोर्ट के आदेश (नोटिस) की एक कॉपी देने के लिए अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंची थी. कोर्ट के नोटिस में अभिषेक बनर्जी को 30 जून को अपना वॉयस सैंपल देने के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और मामले में राहत देने की मां की थी.

हाई कोर्ट में पहले यह मामला जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच के सामने रखा गया था, जिसने शुरुआती तौर पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी. हालांकि, सोमवार (29 जून, 2026) को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद कोर्ट ने उनकी तुरंत सुनवाई कराने की मांग को भी खारिज कर दिया.

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