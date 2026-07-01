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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका, विवादित डीजे मामले में नहीं मिली राहत, CID लेगी वॉयस सैंपल

कलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका, विवादित डीजे मामले में नहीं मिली राहत, CID लेगी वॉयस सैंपल

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की तरफ से दी गई दलीलों पर भी तीखी टिप्पणी की. सीआईडी ने आवाज का नमूना लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Jul 2026 09:04 AM (IST)
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  • बनर्जी ने पहले वॉयस सैंपल देने का कोर्ट आदेश चुनौती दिया था।

पश्चिम बंगाल के विवादित डीजे मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को कोई राहत नहीं दी है. इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के दलील को लेकर तीखी टिप्पणी भी है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले में क्या टिप्पणी की?

दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार (30 जून, 2026) को इस मामले में सुनवाई करते हुए अभिषेक बनर्जी की तरफ से वॉयस सैंपल देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

कलकत्ता हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की तरफ से दलील दी गई कि संबंधित आवाज उनकी ही है. इस पर हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘अगर कोई शख्स किसी की हत्या करने के बाद थाने में जाकर यह बात स्वीकार कर ले कि हत्या उसी ने की है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि पुलिस उस मामले की जांच ही नहीं करेगी?’

बिधाननगर कोर्ट में CID लेगी अभिषेक बनर्जी के आवाज का नमूना 

मामले में हाई कोर्ट की तरफ से अभिषेक बनर्जी को कोई नई राहत न मिलने के बाद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने उनके वॉयस सैंपल लेने की तैयारी तेज कर दी है. कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को मंगलवार (30 जून, 2026) को ही आवाज का नमूना देने के लिए बुलाया जा सकता है. जांच एजेंसी हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इस प्रक्रिया को बिधाननगर कोर्ट में पूरा करने की तैयारी कर रही है.

कोर्ट के आदेश को अभिषेक बनर्जी ने दी थी चुनौती

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते बंगाल सीआईडी की एक टीम कोर्ट के आदेश (नोटिस) की एक कॉपी देने के लिए अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंची थी. कोर्ट के नोटिस में अभिषेक बनर्जी को 30 जून को अपना वॉयस सैंपल देने के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और मामले में राहत देने की मां की थी.

हाई कोर्ट में पहले यह मामला जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच के सामने रखा गया था, जिसने शुरुआती तौर पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी. हालांकि, सोमवार (29 जून, 2026) को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद कोर्ट ने उनकी तुरंत सुनवाई कराने की मांग को भी खारिज कर दिया. 

यह भी पढ़ेंः उत्तराखंड में 7,000 करोड़ की लागत से तैयार होंगी पांच सड़क परियोजनाएं, नितिन गडकरी ने योजना को दी मंजूरी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 01 Jul 2026 09:04 AM (IST)
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Abhishek Banerjee TMC WEST BENGAL Calcutta High COurt
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