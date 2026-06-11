पश्चिम बंगाल के विधानसभा में नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार (11 जून, 2026) को कलकत्ता हाई कोई ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल राहत देने और LoP नियुक्ति पर फिलहाल कोई स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है. इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में बने रहेंगे. हाई कोर्ट का यह फैसला टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है.

क्या है बंगाल विधानसभा में LoP नियुक्ति का पूरा विवाद?

दरअसल, बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनी और 15 सालों तक सत्ता में रही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) विपक्ष में आ गई. विपक्ष में आने के बाद टीएमसी ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सोवंदेब चट्टोपाध्याय को सौंपी, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर रथींद्रनाथ बोस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष मान लिया और उन्हें इस पद की मान्यता दे दी. जिसके बाद से बवाल मच गया है.

तृणमूल कांग्रेस ने किया विरोध, लगाए आरोप

बंगाल विधानसभा स्पीकर की तरफ से पार्टी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में मान्यता देने तृणमूल कांग्रेस के पसंद नहीं आया. पार्टी का कहना है कि स्पीकर सदन में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं. इसके लिए सदन में विपक्षी पार्टियों के पास विधायकों की संख्या देखना और राजनीतिक हकीकत को देखना जरूरी है.

तृणमूल कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथींद्रनाथ बोस पर आरोप लगाया है कि स्पीकर ने एक बागी नेता को यह अहम पद देकर सदन की पुरानी परंपराओं को तोड़ा है और राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ा है. हालांकि, इस मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई पांच दिन बाद मंगलवार (16 जून, 2026) को होनी तय है. उस दिन कोर्ट सुनवाई के बाद कोई बड़ा फैसला दे सकती है.

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