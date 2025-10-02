हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'असम में 6,957 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी', बोले सर्बानंद सोनोवाल

'असम में 6,957 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी', बोले सर्बानंद सोनोवाल

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 34.45 किलोमीटर लंबा यह विशाल एलिवेटेड कॉरिडोर काजीरंगा और कार्बी अंगलोंग पहाड़ियों के बीच वन्यजीवों के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित और निर्बाध मार्ग सुनिश्चित करेगा.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 02 Oct 2025 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की सराहना की, जिसने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) सेगमेंट पर वन्यजीव-अनुकूल उपायों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के कलियाबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन के मौजूदा राजमार्ग को 4 लेन तक चौड़ा करने और सुधारने को मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा असम में 6,957 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के कलियाबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन के मौजूदा राजमार्ग को चौड़ा करने और एक एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी देने के निर्णय से वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग और तेज यात्रा सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

यह परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में क्रियान्वित की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 85.675 किलोमीटर और पूंजीगत लागत 6,957 करोड़ रुपए होगी. इसमें काजीरंगा में 34 किलोमीटर लंबा महत्वाकांक्षी एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है, जो यातायात को सुगम बनाएगा और साथ ही दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले जानवरों की जान भी बचाएगा.

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा, 'असम के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है और भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी छलांग है. यह परियोजना हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिनका दिल असम के लोगों और हमारे राज्य के गौरव - काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए धड़कता है.'

उन्होंने आगे कहा, '34.45 किलोमीटर लंबा यह विशाल एलिवेटेड कॉरिडोर काजीरंगा और कार्बी अंगलोंग पहाड़ियों के बीच वन्यजीवों के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित और निर्बाध मार्ग सुनिश्चित करेगा. यह हमारे लोगों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने का एक वादा है.' परियोजना के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नया कॉरिडोर कनेक्टिविटी में सुधार करेगा.

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा, 'काजीरंगा की सुरक्षा के साथ-साथ, यह राजमार्ग यात्रा के समय को काफी कम करेगा, इको-टूरिज्म को बढ़ावा देगा, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा और व्यापार एवं उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा. 21 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड बाईपास जाखलाबंधा और बोकाखाट में भीड़भाड़ कम करेंगे, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित हो जाएगी. यह एक ऐसी सड़क है जो भावनाओं, आकांक्षाओं और समृद्धि को जोड़ेगी.'

इसके अलावा, इस परियोजना से 15.42 लाख व्यक्ति प्रति दिन प्रत्यक्ष रोजगार और 19.19 लाख व्यक्ति प्रति दिन अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जो असम की आर्थिक प्रगति में योगदान देगा.

इस परियोजना का उद्देश्य 34.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना, 30.22 किलोमीटर मौजूदा सड़क को अपग्रेड करना और 21 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड बाईपास बनाना है. इससे राजमार्ग पर भीड़भाड़ कम होगी, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और असम के प्रमुख केंद्रों तक निर्बाध संपर्क स्थापित होगा.

यह मार्ग दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-127, एनएच-129) और एक राज्य राजमार्ग (एसएच-35) को जोड़ेगा, साथ ही तीन रेलवे स्टेशनों (नागांव, जाखलबंधा, विश्वनाथ चरियाली) और तीन हवाई अड्डों (तेजपुर, लीलाबाड़ी, जोरहाट) को भी जोड़ेगा. यह संपर्क पूरे असम में लॉजिस्टिक्स, व्यापार और गतिशीलता को बढ़ावा देगा.

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
Assam Himanta Biswa Sarma BJP PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
ट्रेंडिंग
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget