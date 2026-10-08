नाना पाटेकर के निधन पर नितिन गडकरी ने जताया शोक, बोले- उनसे मेरे बेहद करीबी संबंध थे

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अभिनेता के साथ अपने करीबी और दोस्ताना संबंधों को याद किया. गडकरी ने कहा कि नाना पाटेकर का जाना भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बड़ी क्षति है.

पांच दशक से दर्शकों के दिलों पर बनाई खास पहचान

नितिन गडकरी ने अपने पोस्ट में कहा कि भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर बेहद चौंकाने वाली और दुखद है. उन्होंने नाना के साथ अपने करीबी और दोस्ताना संबंधों का भी जिक्र किया.

भारतीय चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. नानांचे आणि माझे अतिशय जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध होते. आपल्या दमदार अभिनयाने पाच दशकांहून अधिक काळ नाना पाटेकर यांनी मराठी व हिंदी चित्रपटांच्या माध्यमातून रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवाद शैलीने त्यांनी चित्रपटातील अनेक पात्रे अजरामर केली व आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे जाणे ही भारतीय चित्रपटसृष्टीची मोठी हानी आहे. 'नाम फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून पाणी संरक्षण, संचयन क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी दिलेला मदतीचा हात अनेक कुटुंबांचा आधार बनला. नाना एक उत्तम कलाकार-अभिनेते असण्याबरोबरच समाजाप्रती संवेदनशील असलेले एक व्यक्तिमत्त्व होते. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो. ॐ शांती. — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 8, 2026

गडकरी ने कहा कि नाना पाटेकर ने मराठी और हिंदी सिनेमा में पांच दशक से ज्यादा समय तक अपने दमदार अभिनय के जरिए दर्शकों के दिलों पर खास जगह बनाई. संवाद बोलने की उनकी अलग शैली ने फिल्मों के कई किरदारों को यादगार बना दिया. इसी खास अंदाज के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

'नाम फाउंडेशन' के काम को किया याद

नितिन गडकरी ने नाना पाटेकर के सामाजिक कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण और जलग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन के लिए 'नाम फाउंडेशन' के जरिए नाना ने महत्वपूर्ण काम किया.

उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की मदद के लिए नाना पाटेकर ने जो सहयोग का हाथ बढ़ाया, वह कई परिवारों के लिए सहारा बना.

कलाकार के साथ समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्ति भी थे नाना

गडकरी ने कहा कि नाना पाटेकर केवल बेहतरीन कलाकार और अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व भी थे. उनके निधन को उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बड़ी क्षति बताया. नितिन गडकरी ने दिवंगत अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा, “ॐ शांति.”

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