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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानाना पाटेकर के निधन पर नितिन गडकरी ने जताया शोक, बोले- उनसे मेरे बेहद करीबी संबंध थे

नाना पाटेकर के निधन पर नितिन गडकरी ने जताया शोक, बोले- उनसे मेरे बेहद करीबी संबंध थे

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताते हुए उनके साथ अपने करीबी और दोस्ताना संबंधों को याद किया. उन्होंने कहा कि नाना ने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 09:30 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अभिनेता के साथ अपने करीबी और दोस्ताना संबंधों को याद किया. गडकरी ने कहा कि नाना पाटेकर का जाना भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बड़ी क्षति है.

पांच दशक से दर्शकों के दिलों पर बनाई खास पहचान

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नितिन गडकरी ने अपने पोस्ट में कहा कि भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर बेहद चौंकाने वाली और दुखद है. उन्होंने नाना के साथ अपने करीबी और दोस्ताना संबंधों का भी जिक्र किया.

गडकरी ने कहा कि नाना पाटेकर ने मराठी और हिंदी सिनेमा में पांच दशक से ज्यादा समय तक अपने दमदार अभिनय के जरिए दर्शकों के दिलों पर खास जगह बनाई. संवाद बोलने की उनकी अलग शैली ने फिल्मों के कई किरदारों को यादगार बना दिया. इसी खास अंदाज के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

'नाम फाउंडेशन' के काम को किया याद

नितिन गडकरी ने नाना पाटेकर के सामाजिक कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण और जलग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन के लिए 'नाम फाउंडेशन' के जरिए नाना ने महत्वपूर्ण काम किया.

उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की मदद के लिए नाना पाटेकर ने जो सहयोग का हाथ बढ़ाया, वह कई परिवारों के लिए सहारा बना.

कलाकार के साथ समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्ति भी थे नाना 

गडकरी ने कहा कि नाना पाटेकर केवल बेहतरीन कलाकार और अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व भी थे. उनके निधन को उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बड़ी क्षति बताया. नितिन गडकरी ने दिवंगत अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा, “ॐ शांति.”

यह भी पढ़िएः किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 08 Oct 2026 09:01 AM (IST)
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