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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबैठक में पहुंचते ही PM मोदी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, कैबिनेट ने की उपलब्धियों की सराहना

बैठक में पहुंचते ही PM मोदी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, कैबिनेट ने की उपलब्धियों की सराहना

कैबिनेट बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने एकसुर में पीएम मोदी की उपलब्धियों की सराहना की है. जैसे ही प्रधानमंत्री मीटिंग हॉल में एंट्री करते हैं, सभी मंत्री उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाते हैं.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 06 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (6 अक्टूबर) को  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया. कैबिनेट बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने एकसुर में उनकी उपलब्धियों की सराहना की है. जैसे ही पीएम मोदी मीटिंग हॉल में एंट्री करते हैं, सभी मंत्री उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाते हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले 25 वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की सराहना की है.' पीएम नरेंद्र मोदी ने जो इतिहास रचा है, वह यूनिक है. 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 को 25 साल उन्होंने हेड ऑफ स्टेट के तौर पर काम किया. इसके लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है.

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पीएम मोदी की उपलब्धियों को लेकर दी गई बधाई

इस प्रस्ताव में 25 सालों में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर बधाई दी गई है. कैबिनेट बैठक की शुरुआत में जैसे ही प्रस्ताव पेश किया गया, कैबिनेट के सभी सदस्य और सीनियर मंत्री अपनी सीट से खड़े हो गए. मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक नेतृत्व और लगातार सेवा के संकल्प के प्रति गहरा सम्मान दिया और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया.

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पहले भी कैबिनेट दे चुकी स्टैंडिंग ओवेशन

इससे पहले 10 जून को भी प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में 12 साल पूरे होने पर कैबिनेट ने भव्य स्वागत किया था.मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था. प्रस्ताव में लगातार तीन कार्यकाल और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई थी.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 06 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Cabinet Meeting PM Modi Breaking News Abp News
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