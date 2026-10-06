बैठक में पहुंचते ही PM मोदी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, कैबिनेट ने की उपलब्धियों की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (6 अक्टूबर) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया. कैबिनेट बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने एकसुर में उनकी उपलब्धियों की सराहना की है. जैसे ही पीएम मोदी मीटिंग हॉल में एंट्री करते हैं, सभी मंत्री उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाते हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले 25 वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की सराहना की है.' पीएम नरेंद्र मोदी ने जो इतिहास रचा है, वह यूनिक है. 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 को 25 साल उन्होंने हेड ऑफ स्टेट के तौर पर काम किया. इसके लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है.

LIVE: Press Conference by Union Minister Ashwini Vaishnaw on Cabinet decisions | PM Modi #ashwinivaishnav #cabinetdecisions #pmmodi #bjp #pressconference #live https://t.co/oTKhWU8p3j — ANI (@ANI) October 6, 2026

पीएम मोदी की उपलब्धियों को लेकर दी गई बधाई

इस प्रस्ताव में 25 सालों में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर बधाई दी गई है. कैबिनेट बैठक की शुरुआत में जैसे ही प्रस्ताव पेश किया गया, कैबिनेट के सभी सदस्य और सीनियर मंत्री अपनी सीट से खड़े हो गए. मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक नेतृत्व और लगातार सेवा के संकल्प के प्रति गहरा सम्मान दिया और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया.

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पहले भी कैबिनेट दे चुकी स्टैंडिंग ओवेशन

इससे पहले 10 जून को भी प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में 12 साल पूरे होने पर कैबिनेट ने भव्य स्वागत किया था.मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था. प्रस्ताव में लगातार तीन कार्यकाल और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई थी.

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