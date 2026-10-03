गहनों के लालच में गर्लफ्रेंड की हत्या, हैदराबाद में कैब ड्राइवर ने वारदात को दिया अंजाम

हैदराबाद के मियापुर इलाके के एक होटल में, कर्ज में डूबे एक कैब ड्राइवर पर अपनी डॉक्टर गर्लफ्रेंड की हत्या करने का आरोप है. आरोपी ने महिला को उसके सोने के गहने वापस करने का वादा किया था और 30 सितंबर को दोनों ने साथ में सड़क मार्ग से यात्रा की थी. पुलिस को शक है कि रवि कुमार ने सोते समय कोटामी श्रीजना की हत्या कर दी और कमरे को बाहर से बंद करके भाग गया.

पुलिस के मुताबिक, 27 वर्षीय पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा (जो हनमकोंडा की रहने वाली थी) की मुलाकात रवि कुमार से तब हुई थी, जब वह पढ़ाई के लिए हैदराबाद आई थी, और वहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई. रवि, जो काम में अनियमित था, कर्ज में डूब गया था. आरोप है कि उसने श्रीजना से सोने के गहने यह कहकर लिए थे कि वह अपना कर्ज चुका देगा और सोना वापस कर देगा.

मोबाइल लोकेशन से मिली जानकारी

29 सितंबर को, वह मियापुर के न्यू हफीजपेट इलाके के मार्तंडा नगर स्थित एक होटल में एक दोस्त के साथ रुका था; उसका दोस्त अगले दिन चला गया. श्रीजना ने हनमकोंडा में अपने दोस्तों को बताया था कि वह अपने गहने लेने हैदराबाद जा रही है. हालांकि, जब उसके दोस्त उससे संपर्क नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसके पिता को सूचित किया, जिन्होंने हनमकोंडा में शिकायत दर्ज कराई.

मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे मार्तंडा नगर इलाके में ट्रेस किया और मियापुर पुलिस को अलर्ट किया, जो तुरंत होटल पहुंची. कमरा बाहर से बंद था, लेकिन दूसरी चाबी से खोला गया और श्रीजना का शव बिस्तर पर मिला. सीसीटीवी फुटेज में वह रवि कुमार के साथ होटल में प्रवेश करती और बाद में रवि को अकेले बाहर निकलते हुए देखा गया.

मियापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने रवि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है. मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच करेगी.