मंगलवार (6 अक्टूबर) को पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है. इस चुनाव को लेकर अब तक पक्ष और विपक्ष दोनों में काफी गहमा-गहमी देखने को मिली है. रविवार को इस उपचुनाव को लेकर प्रचार खत्म हो गया है.

यह उपचुनाव TMC के 15 साल के शासन को खत्म करने के बाद BJP के लिए पहली चुनावी परीक्षा है. इन मुकाबलों से BJP को मई में सत्ता संभालने के बाद से उसके कामकाज पर वोटरों की प्रतिक्रिया का शुरुआती अंदाजा मिलेगा, जबकि विपक्षी पार्टियां बिखरे हुए चुनावी मैदान में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगी.

6 अक्टूबर को होगा मतदान

दोनों सीटों पर वोटिंग 6 अक्टूबर को होगी और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि "सत्ताधारी पार्टी के तौर पर BJP के उभरने से विपक्ष के लिए एक नया राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया है. मुख्य मुद्दा यह है कि BJP के खिलाफ विपक्ष की जगह कौन लेता है?

TMC के 15 साल के शासन के बाद मई में BJP राज्य में पहली बार सत्ता में आई थी. उस बदलाव के बाद ये पहले चुनाव हैं. उपचुनाव चार महीने पुरानी सरकार के कामकाज पर कोई अंतिम फैसला तो नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के कामकाज और नीतिगत फैसलों पर जनता की प्रतिक्रिया के शुरुआती संकेत जरूर दे सकते हैं.

नंदीग्राम में है अहम लड़ाई

नंदीग्राम का मुकाबला सांकेतिक रूप से ज्यादा अहम है. यह सीट ममता बनर्जी के जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का केंद्र थी, जिसने 2011 में TMC के उदय का रास्ता साफ किया था. यहीं पर 2021 में BJP के शुभेन्दु अधिकारी ने तत्कालीन CM ममता बनर्जी को हराया था. अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट फिर से जीती थी, लेकिन भवानीपुर सीट अपने पास रखी, जिसके कारण उपचुनाव की जरूरत पड़ी.

BJP ने अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है. विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के दो दिन बाद 6 मई को चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हसीरानी की उम्मीदवारी ने इस मुकाबले में एक भावनात्मक पहलू जोड़ दिया है.

ममता ने दिया है कांग्रेस को समर्थन

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने CM अधिकारी से मिलने के बाद अपना नाम वापस ले लिया था. इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन किया और इस कदम को INDIA गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश बताया. ममता बनर्जी के समर्थन देते ही, प्रधान को 2007 के नंदीग्राम भूमि-अधिग्रहण आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर चुनाव प्रचार करना पड़ा.

रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट ने 'लिफाफा' चुनाव चिह्न पर मोहम्मद एतेशामुल हक को मैदान में उतारा है, जबकि CPI ने शांतिगोपाल गिरी को उम्मीदवार बनाया है. इस तरह नंदीग्राम रणनीतिक सहयोग की परीक्षा बन गया है, जहां ममता बनर्जी का गुट कांग्रेस को समर्थन ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि BJP को विधानसभा चुनाव वाली अपनी बढ़त बनाए रखने की उम्मीद है.

रेजीनगर में अल्पसंख्यक वोट की है लड़ाई

रेजीनगर में राजनीतिक समीकरण अलग है. हुमायूं कबीर, जिन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नौदा दोनों सीटें जीती थीं. उनके द्वारा नौदा सीट अपने पास रखने के बाद रेजीनगर सीट खाली हो गई थी. उनकी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (AJUP) ने उनके बेटे गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा है. कबीर ने रेजीनगर सीट लगभग 59,000 वोटों से जीती थी. इस मुकाबले में BJP उम्मीदवार सखराव सरकार (मुर्शिदाबाद जिला के पूर्व अध्यक्ष), ममता के नेतृत्व वाली TMC के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी, प्रतिद्वंद्वी TMC उम्मीदवार सफीउज्जमान शेख, कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और CPI(M) के सैयद असद अली शामिल हैं.

चुनाव आयोग के रुख से नाराज हैं क्षेत्रीय पार्टियां

RSP पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा अपने पारंपरिक 'फावड़े और कुदाल' चिह्न के बजाय 'बाल्टी' चिह्न आवंटित करने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया. AJUP ने भी अपने 'सीटी' चिह्न को बदलकर 'मेज' चिह्न किए जाने पर आपत्ति जताई थी. ममता गुट को उस समय अनिश्चितता का सामना करना पड़ा जब चौधरी ने कार्यकर्ताओं पर दबाव और नई पहचान के तहत प्रचार करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लेने की घोषणा की, लेकिन पार्टी प्रमुख के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया.

अगर नंदीग्राम रणनीतिक सहयोग की परीक्षा है तो रेजीनगर बिखराव और संगठनात्मक मजबूती की परीक्षा है. कांग्रेस के लिए, ये सीटें अलग-अलग स्थितियां पेश करती हैं, नंदीग्राम में बनर्जी का समर्थन और रेजीनगर में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना. इन नतीजों से इस बहस को और हवा मिल सकती है कि पार्टी को अपने दम पर फिर से खड़ा किया जाए या फिर TMC जैसी BJP-विरोधी ताकतों के साथ रणनीतिक तालमेल बिठाया जाए. हालांकि, कांग्रेस को यह भी याद होगा कि TMC ने अपने 15 साल के शासनकाल में कांग्रेस के संगठन को लगभग खत्म ही करने की हर संभव कोशिश की थी.