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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया6 सीटों पर उप-चुनाव का ऐलान, क्या मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी?

6 सीटों पर उप-चुनाव का ऐलान, क्या मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी?

चुनाव आयोग ने जिन छह सीटों पर उप-चुनाव की घोषणा की है, उनमें लोकसभा की एक सीट नागांव शामिल है. पांच विधानसभा सीटों में रेजीनगर, नंदीग्राम, मदुरंतकम, धारापुरम और थट्टानचावडी शामिल है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 07 Sep 2026 06:17 PM (IST)
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4 राज्यों की 5 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उप-चुनाव की घोषणा की है. असम की नागांव लोकसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की रेजीनगर-नंदीग्राम, तमिलनाडु की मदुरंतकम- धारापुरम और पुडुचेरी की थट्टानचावडी सीट पर 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी. 9 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा होगी.

नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है. यहां से 2021 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु दो सीटों भवानीपुर और नंदीग्राम से लड़े. दोनों ही सीटों पर सुवेंदु को जीत मिली. भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया. इस चुनाव में ममता की पार्टी टीएमसी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा.

ममता बनर्जी को लेकर उठे सवाल?

बड़ी जीत के बाद सुवेंदु ने अपनी परंपरागत सीट नंदीग्राम छोड़ दी. अब सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से ममता बनर्जी मैदान में उतरेंगी और कार्यकर्ताओं में नई जान फूकेंगी. 

नंदीग्राम में कैसा रहा रिजल्ट?

नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी को 127,301 वोट मिले. वहीं टीएमसी की उम्मीदवार प्रतीभा कर को 117,636 वोट मिले. वहीं 2021 के चुनाव में अधिकारी को 110,764 वोट मिले थे. ममता बनर्जी को 108,808 वोट मिले थे.

जिन छह सीटों पर उप-चुनाव की घोषणा हुई है, उनमें एक लोकसभा की सीट है. नागांव सीट से सांसद रहे  प्रद्युत बोरदोलोई ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे.

पांच विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल की दो रेजीनगर और नंदीग्राम शामिल है. रेजीनगर से आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमांयु कबीर ने जीत दर्ज की थी. उन्हें नौडा सीट से भी जीत मिली. बाद में उन्होंने रेजीनगर से इस्तीफा दे दिया. अब यहां भी उप-चुनाव होने जा रहा है. हुमांयु कबीर को विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने पार्टी से निकाल दिया था.

तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम सीट पर भी उप-चुनाव होने जा रहा है. पुडुचेरी की थट्टानचावडी सीट पर भी चुनाव आयोग ने ऐलान किया है. 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 07 Sep 2026 05:51 PM (IST)
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