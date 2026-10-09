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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBy-Election Results 2026 Live: तमिलनाडु की दो सीटों पर आया पहला रुझान, नंदीग्राम-रेजिनगर में जल्द खत्म होगा इंतजार

By-Election Results 2026 Live: तमिलनाडु की दो सीटों पर आया पहला रुझान, नंदीग्राम-रेजिनगर में जल्द खत्म होगा इंतजार

By-election Results 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट समेत 6 सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है. यहां देखें लाइव अपडेट्स.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा  | Updated at : 09 Oct 2026 08:49 AM (IST)

LIVE

Key Events
By election Results 2026 LIVE Updates Nandigram, Rejinagar Madurantakam, Dharapuram Thattanchavady Nagaon who wins By-Election Results 2026 Live: तमिलनाडु की दो सीटों पर आया पहला रुझान, नंदीग्राम-रेजिनगर में जल्द खत्म होगा इंतजार
By election Results 2026 LIVE Updates: उपचुनाव रिजल्ट लाइव अपडेटे्स
Source : PTI

Background

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में हुए उपचुनाव के नतीजे आज (शुक्रवार, 9 अक्तूबर) को आएंगे. सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई है. जिन 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है, उनमें तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर, पुडुचेरी की थट्टांचावडी और असम की नगांव लोकसभा सीट शामिल है.

भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में लंबे वक्त के बाद सत्ता में वापसी की. पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब उसका रेजीनगर और नंदीग्राम में टेस्ट होगा. वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कझगम ने डेब्यू में ही जीत दर्ज की. मुख्यमंत्री विजय के लिए यह उपचुनाव परीक्षा की तरह होगा.

तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित इन दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी. इन दोनों सीटों के लिए सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बड़े नेताओं की ओर से जोरदार चुनाव प्रचार किया गया था.

यह उपचुनाव टीवीके के लिए काफी अहम है. टीवीके विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी. उसके पास अभी पूर्ण बहुमत नहीं है. अगर इन दोनों प्रत्याशियों की जीत होती है तो टीवीके की स्थिति मजबूत हो जाएगी. वहीं, अगर टीवीके प्रत्याशियों की हार होती है तो विपक्षी पार्टियों को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा.

08:49 AM (IST)  •  09 Oct 2026

TN Election Results 2026 Live: मदुरंतकम से एनटीके प्रत्याशी बोले - हमें जनता पर पूरा भरोसा

तमिलनाडु के मदुरंतकम में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है. नाम तमिलर काची (NTK) उम्मीदवार जनाकीरामन ने कहा, 'एनटीके ही असली बदलाव लाएगी, टीवीके नहीं. हमें जनता पर पूरा भरोसा है.'

08:41 AM (IST)  •  09 Oct 2026

By-Election Results 2026 Live: नगांव के दो केंद्रों पर काउंटिंग जारी

असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. काउंटिंग नागांव के दो केंद्रों - डॉसन हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में हो रही है, जहां हर केंद्र पर 14 टेबल हैं. उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देबाशीष शर्मा, कांग्रेस उम्मीदवार शिवमोनी बोरा और एआईयूडीएफ उम्मीदवार और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल के बीच मुकाबला है.

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