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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR विवाद के बीच बीजेपी की बड़ी जीत, उप चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका

SIR विवाद के बीच बीजेपी की बड़ी जीत, उप चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका

एसआईआर विवाद के बीच आए उप चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है. असम की नगांव सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है तो वहीं बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी की हासीरानी रथ ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती 9 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से जारी है. एसआईआर विवाद के बीच आए रिजल्ट में बीजेपी के देवाशीष शर्मा की जीत तय मानी जा रही है. वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. चुनाव आयोग (ECI) की दोपहर के 3 बजकर 20 मिनट पर जारी ताजा अपडेट के मुताबिक उन्हें अबतक 4,87,857 वोट मिले हैं और उन्होंने 1,30,803 वोटों से बढ़त बनाई हुई है. 

नगांव सीट से AIUDF के उम्मीदवार बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस उम्मीदवार सिबामनी बोरा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल सलाम चुनाव मैदान में हैं. बदरुद्दीन अजमल को अबतक 3,57,054 वोट मिले हैं और वो बीजेपी के देवाशीष से 1,30,803 वोट पीछे हैं. कांग्रेस उम्मीदवार शिबमोनी बोरा को अबतक 91,503 वोट मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं. 

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रेजीनगर में बीजेपी की जीत
इसके अलावा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने दमदार जीत दर्ज की है. बीजेपी के सखाराव सरकार ने 72,710 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है उन्हें अबतक 100198 वोट मिल चुके हैं जबकि हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के गुलाम नबी आजाद को मात्र 34987 वोट मिले हैं और यहां भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर हैं. अब्दुल्लाहिल काफी को अबतक 3949 वोट मिले हैं.

हासीरानी रथ ने तोड़ा बंगाल सीएम का रिकॉर्ड
बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव के भी नतीजे आ गए हैं. बीजेपी उम्मीदवार हासीरानी रथ को 1 लाख 20 हजार से अधिक वोटों से जीत मिली है. उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें कि अधिकारी को पिछले चुनाव में महज 9 हजार वोटों से जीत मिली थी.

क्या बोले शुभेंदु अधिकारी 
रेजीनगर उपचुनाव को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाली भाषी मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया गया कि बीजेपी सत्ता में आई तो सभी को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा. सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी के लिए काम करती है और राष्ट्रवाद को मजबूत करने पर जोर देती है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 09 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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