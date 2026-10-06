पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा वोटों की गिनती के बाद होगी. ये उपचुनाव सत्तारूढ़ दलों और मुख्य विपक्षी खेमों, दोनों के लिए अपनी राजनीतिक साख बचाने और जनसमर्थन परखने के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इन सभी 6 सीटों पर किसका किससे मुकाबला है.

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव

नंदीग्राम सीट ने 2011 में ममता बनर्जी के जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के बाद TMC के उदय का रास्ता साफ किया था, और यहीं पर अधिकारी ने 2021 में TMC प्रमुख को हराया था. अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट फिर से जीती, लेकिन भवानीपुर सीट अपने पास रखी, जिसके कारण उपचुनाव की ज़रूरत पड़ी.

BJP ने अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां, हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है. विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के दो दिन बाद, 6 मई को चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नाम वापस ले लिया. इसके बाद, बिना उम्मीदवार के रह गईं बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन किया और इस कदम को INDIA गठबंधन को मज़बूत करने की कोशिश बताया.

प्रधान को 2007 के नंदीग्राम ज़मीन अधिग्रहण आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अंतरिम ज़मानत मिल गई और वे प्रचार में लौट आए. रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले विरोधी TMC गुट ने 'लिफ़ाफ़ा' चुनाव चिह्न और एक अलग अस्थायी पार्टी पहचान के तहत मोहम्मद एतेशमुल हक को मैदान में उतारा है. CPI ने शांतिगोपाल गिरी को उम्मीदवार बनाया है.

रेजीनगर उपचुनाव

रेजीनगर उपचुनाव इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि हुमायूं कबीर, जिन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नौदा दोनों सीटें जीती थीं, ने नौदा सीट अपने पास रखने का फैसला किया. उनकी पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' ने उनके बेटे गुलाम नबी आज़ाद को मैदान में उतारा है. कबीर ने रेजीनगर सीट लगभग 59,000 वोटों से जीती थी.

इस मुकाबले में मुर्शिदाबाद ज़िले के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी उम्मीदवार सखराव सरकार, ममता की अगुवाई वाली TMC के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी, TMC के ही दूसरे उम्मीदवार सफ़ीउज़्ज़मान शेख़, कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफ़ी और CPI(M) के सैयद असद अली मैदान में हैं.

तमिलनाडु की दो सीटों पर उपचुनाव

तमिलनाडु की दो सीटों, मदुरंतकम और धारापुरम पर TVK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने चार दिनों तक ज़ोरदार प्रचार किया, क्योंकि यह चुनावी मुकाबला उनकी पार्टी के लिए बहुत अहम है. यह चार पार्टियों के बीच का मुकाबला है, जिसमें TVK, DMK, AIADMK और CPI ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

ये दोनों सीटें AIADMK के उन विधायकों के इस्तीफ़े से खाली हुई थीं, जिन्होंने चुने जाने के कुछ ही हफ़्तों बाद इस्तीफा दे दिया था और विजय की पार्टी का साथ पकड़ लिया था. वही दो नेता मदुरंतकम से मरगथम कुमारवेल और धारापुरम से पी. सत्यभामा अब TVK उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं.

DMK इन उपचुनावों में उस बड़े गठबंधन के बिना उतर रही है जो विधानसभा चुनाव में उसके साथ था. कांग्रेस, VCK, MDMK और IUML विजय के राजनीतिक खेमे में शामिल हो गए हैं, जबकि CPI और CPI(M) अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं.

मदुरंतकम उपचुनाव के लिए कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं और धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में कुल 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. मदुरंतकम में, कुल 2,12,639 मतदाता 268 मतदान केंद्रों पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे. धारापुरम में, 2,22,406 मतदाता 282 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे.

पुडुचेरी का थट्टनचावडी

पुडुचेरी में चुनावी माहौल अलग है, जहां अनुभवी एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली चार महीने पुरानी NDA सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा हो रही है. हालांकि कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, सत्ताधारी AINRC के नेतृत्व वाले NDA, कांग्रेस और उसके पूर्व सहयोगी DMK के बीच मुकाबला माना जा रहा है.

AINRC के संस्थापक और CM रंगासामी ने सत्ताधारी पार्टी और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से अशोक आनंद को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने ई. विनायगम को मैदान में उतारा है. उन्हें 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) का समर्थन हासिल है, जो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है. DMK के उम्मीदवार के. सेधु सेल्वम हैं. CPI के एम. ए. सलीम और अभिनेता-नेता सीमन की पार्टी 'नाम तमिलर काची' की एस. कार्तिकुमारी भी चुनावी मैदान में हैं.

असम की नगांव लोकसभा सीट

असम की नगांव लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा. सत्ताधारी BJP इस मुस्लिम-बहुल सीट पर अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाए रखकर इस सीट पर कब्ज़ा बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है. मैदान में मौजूद तीसरी प्रमुख पार्टी AIUDF अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में उसके विधायकों की संख्या 16 से घटकर दो रह गई थी.

इस उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नौ निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं. प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस की पूर्व विधायक सिबामनी बोरा, BJP के पूर्व IAS अधिकारी देबाशीष शर्मा और AIUDF के मौजूदा विधायक बदरुद्दीन अजमल शामिल हैं. यह उपचुनाव इसलिए कराना पड़ा क्योंकि मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थाम लिया था.

नगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में से, इस साल हुए राज्य चुनावों में BJP ने चार, कांग्रेस ने तीन और राइजोर दल ने एक सीट जीती थी. कांग्रेस के लिए, जिसने 2024 के चुनावों में 14 लोकसभा सीटों में से तीन सीटें जीती थीं, नगांव सीट को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके समर्थन आधार को और कम होने से रोका जा सके.

BJP, जो मुसलमानों के बीच अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, नगांव उपचुनाव को लोगों के सभी वर्गों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और राज्य में अपनी पकड़ को और मज़बूत करने की एक कोशिश के तौर पर देख रही है.