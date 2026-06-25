बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी?...राम मंदिर चोरी मामले पर मुखर ओवैसी, पूछा- क्यों नहीं हो रही FIR

Owaisi on Ram Mandir Chori: राम मंदिर में कथित दान चोरी मामला अब राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बनता जा रहा है. यानी सियासत इसपर शुरू हो गई है. एक तरफ एसआईटी की कई सिफारिशों को मान लिया गया है. इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. साथ ही सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी ट्रस्ट तैयार हुआ है. वहीं विश्व हिंदू परिषद इस पूरे विवाद पर मुखर है. वीएचपी ने इस घटना को दुखद करार दिया है.

ओवैसी बोले- हम तो इंतजार में कि कब गोली मारी जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा

अब इस पर हैदराबाद के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान जारी किया है. ओवैसी ने राम मंदिर चंदे को लेकर हुए विवाद पर कहा कि मुझे नहीं पता, हम तो इंतजार में हैं कि FIR कब होगा और FIR के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया. अब आस्था की बुनियाद पर क्या ये भी बर्दाश्त किया जाएगा? अब ये सरकार को तय करना है.

हैदराबाद, तेलंगाना: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर चंदे को लेकर हुए विवाद पर कहा, "मुझे नहीं पता, हम तो इंतजार में हैं कि FIR कब होगा और FIR के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोज़र चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया। अब आस्था की बुनियाद पर क्या… pic.twitter.com/Wb6DmQFozK — IANS Hindi (@IANSKhabar) June 25, 2026

ओवैसी का सवाल कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

ओवैसी ने सरकार से सवाल किया है कि इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हो रही है. FIR अगर होगी, तो क्या गोली चलेगी पैर पर या बुलडोजर चलेगा घर पर. क्योंकि यह तो सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रहा है. उत्तरप्रदेश में. आप देख लिजिए, रोड पर नमाज नहीं पढ़ना. मजहबी यात्रा पर दुकानों को बंद कर देना. यूपी में रूल बाय लॉ को भूलाकर रूल बाय गन से सरकार चल रही है. तो फिर इस मामले में क्या हो रहा है. यह बताइए.

वीएचपी ने भी की एफआईआर की मांग

वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. गड़बड़ी की गुंजाइश के बिना व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. कुछ लोगों को छूट मिली, जिससे वह चोरी कर सके. पुलिस को FIR दर्ज करना चाहिए. पुलिस को बिना किसी प्रेशर के कार्रवाई की जानी चाहिए.