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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी?...राम मंदिर चोरी मामले पर मुखर ओवैसी, पूछा- क्यों नहीं हो रही FIR

बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी?...राम मंदिर चोरी मामले पर मुखर ओवैसी, पूछा- क्यों नहीं हो रही FIR

हैदराबाद के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी किया. ओवैसी ने राम मंदिर चंदे को लेकर हुए विवाद पर कहा कि मुझे नहीं पता, हम तो इंतजार में हैं कि FIR कब होगा और FIR के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा?

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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Owaisi on Ram Mandir Chori: राम मंदिर में कथित दान चोरी मामला अब राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बनता जा रहा है. यानी सियासत इसपर शुरू हो गई है. एक तरफ एसआईटी की कई सिफारिशों को मान लिया गया है. इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. साथ ही सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी ट्रस्ट तैयार हुआ है. वहीं विश्व हिंदू परिषद इस पूरे विवाद पर मुखर है. वीएचपी ने इस घटना को दुखद करार दिया है. 

ओवैसी बोले- हम तो इंतजार में कि कब गोली मारी जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा

अब इस पर हैदराबाद के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान जारी किया है. ओवैसी ने राम मंदिर चंदे को लेकर हुए विवाद पर कहा कि मुझे नहीं पता, हम तो इंतजार में हैं कि FIR कब होगा और FIR के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया. अब आस्था की बुनियाद पर क्या ये भी बर्दाश्त किया जाएगा? अब ये सरकार को तय करना है.

ओवैसी का सवाल कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 

ओवैसी ने सरकार से सवाल किया है कि इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हो रही है. FIR अगर होगी, तो क्या गोली चलेगी पैर पर या बुलडोजर चलेगा घर पर. क्योंकि यह तो सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रहा है. उत्तरप्रदेश में. आप देख लिजिए, रोड पर नमाज नहीं पढ़ना. मजहबी यात्रा पर दुकानों को बंद कर देना. यूपी में रूल बाय लॉ को भूलाकर रूल बाय गन से सरकार चल रही है. तो फिर इस मामले में क्या हो रहा है. यह बताइए. 

वीएचपी ने भी की एफआईआर की मांग
वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा,  घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. गड़बड़ी की गुंजाइश के बिना व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. कुछ लोगों को छूट मिली, जिससे वह चोरी कर सके. पुलिस को FIR दर्ज करना चाहिए. पुलिस को बिना किसी प्रेशर के कार्रवाई की जानी चाहिए. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 25 Jun 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP Ayodhya Ram Mandir Chori
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