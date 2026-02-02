हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंदौर में गंदे पानी से मौतों पर संसद में सवाल, MP अशोक सिंह ने पूछा सवाल, जानें केंद्र ने क्या दिया जवाब?

इंदौर में गंदे पानी से मौतों पर संसद में सवाल, MP अशोक सिंह ने पूछा सवाल, जानें केंद्र ने क्या दिया जवाब?

इंदौर में हुए सीवेज मिश्रित पेयजल आपूर्ति का मामला सदन में उठाया गया. इस दौरान हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री ने सवाल का जवाब दिया है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 02 Feb 2026 11:53 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा में सांसद अशोक सिंह ने पूछा कि क्या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि जबकि इंदौर को 'स्मार्ट सिटी अवार्ड' मिलता है, भागीरथपुरा जैसे क्षेत्रों में निवासी सीवेज मिश्रित पेयजल आपूर्ति में प्रशासन की आपराधिक लापरवाही के कारण मर रहे हैं, यदि हां, तो क्या नगर आयुक्त और जिम्मेदार इंजीनियरों पर लापरवाही के लिए मामला दर्ज किया गया है या उन्हें दोषी ठहराया गया है, न कि केवल निम्न-स्तरीय कर्मचारियों पर दोषारोपण करने के लिए.

इसके अलावा सांसद ने पूछा कि क्या मृतकों के परिजनों को प्रदान किए गए मुआवजे (वित्तीय और रोजगार) के विशिष्ट विवरण और क्यों मंत्रालय बुनियादी जीवन-रक्षक संरचना विफल होने पर 'स्मार्ट सिटी' विपणन के लिए धन प्रदान करना जारी रखता है?

केंद्र सरकार की तरफ से क्या दिया जवाब ?

सवाल का जवाब देते हुए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री तोकन साहू ने बताया कि जल एक राज्य का विषय है और जल प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. भारत सरकार राज्य के प्रयासों को योजनाबद्ध हस्तक्षेप/परामर्श के माध्यम से समर्थन देती है. यह जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणालियों सहित शहरी सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से अनुमोदित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) और AMRUT 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान करता है. 

इस मिशन के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार बुनियादी ढांचे के संवर्धन/पुनर्वास सहित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए सशक्त हैं. राज्य सरकारें पेयजल सुरक्षा के लिए निगरानी, प्रवर्तन और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं.

मंत्री बोले- राज्य सरकार को सूचित किया गया है

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 28 दिसंबर, 2025 को भागीरथपुरा, इंदौर में उल्टी और डायरिया के मामलों की जानकारी मिलने पर, इंदौर नगर निगम (IMC) ने स्वास्थ्य विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के साथ मिलकर संयुक्त और त्वरित प्रतिक्रिया शुरू की. सबसे पहले, सभी बीमार रोगियों की देखभाल की गई और जो गंभीर थे, उन्हें सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल कॉलेज और प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जो इतने गंभीर नहीं थे, उनकी स्वास्थ्य और एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के कर्मचारियों ने घर-घर सर्वक्षण और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) पैकेट और जल कीटाणुशोधन के लिए क्लोरिन टैबलेट के वितरण के साथ देखभाल की. 

उन्होंने कहा कि पाइपलाइनों और बोरवेल के माध्यम से जल आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई और जल टैंकरों को सेवा में लगाया गया। संदूषण के प्रकार का पता लगाने के लिए उपयोगकर्ता के अंत में कई आपूर्ति बिंदुओं से नमूने लिए गए और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजे गए. 

उन्होंने कहा कि रिसाव की पहचान, दूषित जल के मिश्रण की संभावना जैसे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की गई और मरम्मत कार्य शुरू किया गया. क्षेत्र में 1997 की पुरानी पाइपलाइनें हैं और कुछ क्षतिग्रस्त हैं, इसलिए नगर प्रशासन ने पुरानी पाइपलाइन के हिस्सों की पहचान की और इसे AMRUT 2.0 में शामिल किया.

मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई है

इसके अलावा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के प्रचलित मानदंडों के अनुसार मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की है. भागीरथपुरा से मृतकों के लिए ₹40 लाख का मुआवजा दिया गया है. प्रभावित व्यक्तियों को सरकारी/निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया. भागीरथपुरा में, स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 35,421 घरों का सर्वक्षण किया गया जिसमें 1,64,942 लोगों की जांच की गई. 454 रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 441 को छुट्टी दे दी गई है. AIIMS भोपाल के विशेषज्ञ 03.01.2026 को इंदौर आए और बैठकों के दौरान उपचार के संबंध में प्रोटोकॉल साझा किया और राज्य द्वारा 24X7 चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की गई है.

लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की  गई है

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि भागीरथपुरा घटना के संबंध में कार्यों में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. आयुक्त, IMC और अतिरिक्त आयुक्त और पेयजल आपूर्ति के प्रभारी को स्थानांतरित कर दिया गया है. कार्यकारी अभियंता (नर्मदा) को घटना से संबंधित कार्यों में गंभीर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, सहायक अभियंता, ज़ोन नंबर 04, और ज़ोनल अधिकारी, ज़ोन नंबर 04, वार्ड नंबर 11, को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की लापरवाही, उपेक्षा और अवज्ञा के लिए निलंबित कर दिया गया है, और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है. मस्टर सब-इंजीनियर, ज़ोन नंबर 04, वार्ड नंबर 11, को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है (बर्खास्त कर दिया गया है), उनका पारिश्रमिक रोक दिया गया है, और उनकी रोजगार आईडी स्थायी रूप से लॉक कर दी गई है.

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि मामला वर्तमान में इंदौर उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक है. इंदौर उच्च न्यायालय ने अपने 27 जनवरी, 2026 के आदेश में भागीरथपुरा, इंदौर में जल संदूषण से संबंधित मुद्दों और शहर के अन्य क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की जांच के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायश्री सुशील कुमार गुप्ता की एक-व्यक्ति आयोग की नियुक्ति की है.

Published at : 02 Feb 2026 11:53 PM (IST)
Parliament MADHYA PRADESH INDORE Budget Session 2026
Embed widget