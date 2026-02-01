'सीतारमण जी को बहुत बधाई...', प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट पर ऐसा क्या कह दिया मच गया हल्ला, जानें

केंद्रीय बजट से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी अपेक्षाएं जताई हैं. उन्होंने कहा कि यह बजट केवल चुनावी राज्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश और खासतौर पर मध्यम वर्ग को राहत देने वाला होना चाहिए.

निर्मला सीतारमण को दी बधाई

प्रियंका चतुर्वेदी ने सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री के हाथ में है.

चुनावी राज्यों पर फोकस न हो

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट चुनाव वाले राज्यों पर ज्यादा ध्यान देने वाला नहीं होगा. बजट ऐसा होना चाहिए जो हर राज्य और हर नागरिक के लिए समान रूप से फायदेमंद हो.

मध्यम वर्ग को मिले राहत

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बजट में ऐसे कदम होने चाहिए जिससे लोगों की आमदनी में बचत बढ़े. इससे लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य की बचत पर खर्च कर सकें.

टैक्स सिस्टम में संतुलन की जरूरत

उन्होंने व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के बीच असंतुलन का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि आज व्यक्तिगत आयकर सरकार की बड़ी कमाई का जरिया बन गया है, जबकि आम लोग पहले से ही जीएसटी और दूसरे अप्रत्यक्ष कर चुका रहे हैं. ऐसे में टैक्स व्यवस्था की दोबारा समीक्षा जरूरी है.

देश के लिए हो बजट, चुनाव के लिए नहीं

प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि बजट केवल प्रतीकों या चुनावी संदेशों तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को चुनावी बजट नहीं, बल्कि देशहित में संतुलित और सबको साथ लेकर चलने वाला बजट पेश करना चाहिए.

अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद की जाए. उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के लिए बनता है और सवाल उठाया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, क्या वह उन पर खरी उतरी है या नहीं.