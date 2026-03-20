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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना विधानसभा में बजट 2026-27 पेश, पिछले साल से 19 हजार करोड़ ज्यादा, किस सेक्टर को क्या मिला?

तेलंगाना विधानसभा में बजट 2026-27 पेश, पिछले साल से 19 हजार करोड़ ज्यादा, किस सेक्टर को क्या मिला?

Telangana Budget 2026-27: उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शुक्रवार को तेलंगाना की विधानसभा में बजट 2026-27 पेश किया. यह बजट पिछले साल के मुकाबले अधिक है.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Mar 2026 11:15 PM (IST)
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तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 के लिए ₹3,24,234 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल के ₹3.04 लाख करोड़ से करीब ₹19,000 करोड़ अधिक है. आइए जानते हैं किस क्षेत्र को क्या मिला.

शिक्षा  के लिए ₹26,674 करोड़

शिक्षा क्षेत्र को ₹26,674 करोड़ आवंटित किए गए. इसमें यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए ₹5,000 करोड़ और तेलंगाना पब्लिक स्कूल्स के लिए ₹500 करोड़ शामिल हैं. राज्य के सभी 33 ज़िलों में 1,362 प्री-प्राइमरी सेक्शन पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए हैं जिन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष में 2,500 सरकारी स्कूलों तक विस्तारित किया जाएगा. उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए ₹1,000 करोड़ और वीरनारी चकली इलम्मा महिला विश्वविद्यालय के लिए ₹400 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं.

स्वास्थ्य के लिए ₹13,679 करोड़

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ₹13,679 करोड़ आवंटित किए गए. एक बड़ी घोषणा के तहत "इंदिरम्मा कुटुंब जीवन बीमा" योजना शुरू की जाएगी जिसमें राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को ₹5 लाख का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा. इसके लिए ₹4,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं और यह योजना 2 जून 2026 से लागू होगी। इसके अलावा "चेयुथा" योजना के तहत 2 लाख नई पेंशनें स्वीकृत की जाएंगी जिसके लिए ₹14,861 करोड़ रखे गए हैं.

नगर विकास एवं बुनियादी ढांचे पर  ₹17,907 करोड़

नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग को ₹17,907 करोड़ आवंटित किए गए. हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए ₹1,100 करोड़ जिसमें मेट्रो फेज़-2 के लिए ₹600 करोड़ और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को ₹500 करोड़ ऋण शामिल हैं. ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का पुनर्गठन कर तीन निगम ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मेडचल-मलकाजगिरी बनाए जाएंगे. 20 नगर पालिकाओं और 7 निगमों का विलय किया जाएगा.

कल्याण छह चुनावी गारंटियों के लिए ₹50,713 करोड़

सरकार की छह चुनावी गारंटियों के लिए ₹50,713 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें किसान भरोसा के लिए ₹18,000 करोड़, इंदिरम्मा आवास के लिए ₹5,500 करोड़ और महालक्ष्मी योजना के लिए ₹4,305 करोड़ शामिल हैं. अनुसूचित जाति के लिए ₹11,784 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए ₹12,511 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए ₹7,937 करोड़ प्रस्तावित.

रोजगार एवं युवा ₹6,000 के लिए करोड़

'राजीव युवा विकासम' योजना के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित किए गए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के युवाओं को लक्षित करती है. इसमें से ₹200 करोड़ बाहरी रिंग रोड के अंदर ऑटोरिक्शा को इलेक्ट्रिक रूपांतरण के लिए दिए जाएंगे. 118 उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को हर माह ₹2,000 की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है.

निवेश एवं भविष्य की परियोजनाएं

हैदराबाद क्षेत्र में 30,000 एकड़ में 'भारत फ्यूचर सिटी' विकसित की जाएगी. तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में करीब 100 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए जिनसे एयरोस्पेस, लाइफ साइंस और विनिर्माण क्षेत्रों में ₹5.75 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश आने की उम्मीद है. राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹4,18,931 है जो राष्ट्रीय औसत ₹2,19,575 से लगभग दोगुनी है और राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.7% की दर से बढ़ रहा है.

Published at : 20 Mar 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Hyderabad TELANGANA Telangana Budget 2026-27
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