जम्मू में BSF का एक्शन, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा
BSF फिलहाल संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है, ताकि उसके बारे में और ज्यादा जानकारी, बॉर्डर पार करने की परिस्थितियों और इसके पीछे के मकसद समेत सभी अन्य जानकारियों का पता लगाया जा सके.
- बीएसएफ घुसपैठिए से मकसद पर गहन पूछताछ जारी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए को धर दबोचा है. बीएसएफ के मुताबिक, 44वीं बटालियन के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के कनाचक सेक्टर में सीमा चौकी यानी बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) सोहन के इलाके में इस शख्स को पकड़ा है.
पाकिस्तानी घुसपैठिए के बारे में BSF ने क्या कहा?
न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी गांव निवासी मोहम्मद नजीर के बेटे नजीर सधीर के तौर पर हुई है. जवानों की तरफ से हिरासत में लिए जाने के बाद से संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ की कस्टडी में रखा गया है.
संदिग्ध घुसपैठिए से बीएसएफ कर रही पूछताछ
घटना की सूचना मिलने के बाद BSF के उप महानिरीक्षक (DIG) भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया. फिलहाल, बीएसएफ संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है, ताकि उसके बारे में और ज्यादा जानकारी, बॉर्डर पार करने की परिस्थितियों और इसके पीछे के मकसद समेत सभी अन्य जानकारियों का पता लगाया जा सके.
जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF की निगरानी
BSF जम्मू-कश्मीर के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है. सुरक्षा बल की जिम्मेदारी घुसपैठ, सीमा पार से होने वाली तस्करी और सीमा पार से संचालित होने वाली ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने की है.
पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बैठे अपने हैंडलरों के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल कर हथियार, गोला-बारूद, नकदी और ड्रग्स की तस्करी के लिए करते हैं. इन कंसाइनमेंट को आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) उठाकर आगे आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखा जा सके. वहीं, बीएसएफ पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए हाईटेक एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है.
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