तेलंगाना में गहराते जल संकट पर BRS का CM रेवंत पर हमला, 'भगवान की कसम खाकर CM ने तोड़े वादे'

तेलंगाना में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के बीच, BRS नेता हरीश राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोला और राज्य में सूखे जैसे हालात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया. मीडिया से बात करते हुए, हरीश राव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने वादों को पूरा न करने - खासकर वे वादे जो उन्होंने भगवान की कसम खाकर किए थे - की वजह से राज्य में संकट पैदा हो गया है.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार द्वारा वादे पूरे न किए जाने से किसान समुदाय निराशा में डूब गया है. BRS नेता ने मौजूदा राजनीतिक हालात की ओर इशारा किया, जहां सरकार को अपने चुनावी वादों को पूरा न करने और कृषि संकट को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

पूरे न किए गए वादों का जिक्र करते हुए, हरीश राव ने याद दिलाया कि सिद्दीपेट में एक भाषण के दौरान रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि वे 45 दिनों के भीतर किसानों के खातों में 'रायतू बंधु' योजना की राशि जमा कर देंगे. हालांकि, BRS नेता के अनुसार, उस आश्वासन को दिए हुए 230 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री पर कृषि ऋण माफी का वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया - एक ऐसा वादा जो उन्होंने कोमुरवेल्ली मल्लन्ना मंदिर में देवता की कसम खाकर किया था. हरीश राव ने कहा कि कृषि से जुड़ी इन अहम राहत योजनाओं में देरी ने किसान समुदाय की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

मुख्यमंत्री से जवाबदेही की मांग

अपने हमले को और तेज करते हुए, हरीश राव ने मुख्यमंत्री से जवाबदेही की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में जनता का सम्मान करती है और भगवान में आस्था रखती है, तो उसे तुरंत ऋण माफी का अपना वादा पूरा करना चाहिए और सिद्दीपेट की जनता के सामने आना चाहिए. राज्य की कृषि नीतियों और वित्तीय प्रबंधन को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच BRS नेता का यह बयान आया है. उन्होंने रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे करके मतदाताओं को धोखा दिया और सत्ता में आने के बाद कृषि क्षेत्र के गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया.

विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है. राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 19 नवंबर को सिद्दीपेट में एक जनसभा करने वाले हैं. यह कार्यक्रम सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि विपक्षी दल BRS, किसानों के कर्ज माफी और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता न देने के कथित विफलताओं को लेकर प्रशासन को घेरने की तैयारी कर रहा है. अब सबकी नजरें सिद्दीपेट की इस रैली पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री विपक्ष के इन गंभीर आरोपों का क्या जवाब देते हैं. इससे यह दोनों पार्टियों के लिए एक अहम राजनीतिक मुकाबला बन गया है.